A klub közlése szerint a támadó combhajlító izomsérülés miatt került ki a csapat kezdőjéből. A Bayern nem adott meg pontos visszatérési időpontot, csak annyit erősített meg, hogy Karl „ideiglenesen nem bevethető”.

Izomsérülés, bizonytalan felépülési idő

A német sajtóértesülések szerint a sérülés akár körülbelül háromhetes kihagyással is járhat, ami izomszakadás jellegű problémák esetén nem szokatlan. A klub ugyanakkor egyelőre nem kommentálta a pontos diagnózist.

A combhajlító-sérülések esetében különösen fontos a fokozatos rehabilitáció, mivel a túl gyors visszatérés könnyen újrasérüléshez vezethet.

A Real Madrid elleni visszavágó is kérdéses

Ezen információk tükrében Karl szereplése a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-visszavágón erősen kérdéses.

A sajtóban megjelent becslések szerint a felépülési idő akár három hét is lehet, ami azt jelentené, hogy a fiatal támadó biztosan nem épül fel időben a jövő hét szerdai mérkőzésig. A végső döntés természetesen a pontos diagnózistól, az orvosi stábtól és a rehabilitáció alakulásától függ.

Fontos rotációs veszteség a Bayern számára

Karl az idény során egyre nagyobb szerepet kapott a támadó rotációban, több poszton is bevethető játékosként. Hiánya szűkítheti a Bayern lehetőségeit a sűrű meccsnaptárban, különösen a nemzetközi kupaszereplés közben.

A Bayern várhatóan a következő napokban ad újabb tájékoztatást a játékos állapotáról és a pontos visszatérés várható idejéről.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.