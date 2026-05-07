Hatalmas eredmény kapujában Gulácsi és Orbán csapata!

A Lipcse az előző játéknapon 4-1-re kikapott a Leverkusen vendégeként, ezzel véget ért ötmeccses győzelmi sorozata. Szombaton azonban feledtetheti a fiaskót, sőt egy győzelemmel az idény végén legrosszabb esetben is a harmadik helyen végezne, függetlenül riválisai, az egyaránt 58 pontos Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim hármas hátralévő eredményeitől.

Az élvonalban a lipcseiek még nem kaptak ki a St. Paulitól, ellenben a másodosztályban játszott négy összecsapásukból háromszor is ők voltak a vesztes fél. Januárban, Hamburgban 1-1-es döntetlen született. A szombati rivális matematikailag még elkerülheti a kiesést, de reálisabb, hogy legjobb esetben egy helyet javítva jelenlegi pozícióján, az osztályozót jelentő 16. helyen végez.

Csalódott Bayern München a Wolfsburg bennmaradásáról dönthet

A 36. bajnoki címét hetekkel korábban megszerző Bayern München szerdán döntetlent játszott otthon a Paris Saint-Germainnel és így nem jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A csalódást keltő eredmény után nagy kérdés, hogy a bajorok mennyire veszik komolyan a hátralévő két mérkőzésüket a Bundesligában. A szakmai stáb ugyanis az előző hetekben próbálta pihentetni meghatározó játékosait, de a Mainz otthonában három-, míg a sereghajtó Heidenheim ellen kétgólos hátrányba kerültek.

Előbbi találkozón a végül mégis pályára küldött kulcsemberek segítségével 4-3-ra fordítottak, utóbbin viszont csak 3-3-as döntetlent értek el. Szombaton este az osztályozós pozícióban szerénykedő Wolfsburg vendégei lesznek, ahol tizenegy éve veretlenek, az időközben lejátszott tíz bajnoki közül csak egy döntetlennel veszítettek pontokat. A hazaiaknál Dárdai Bence továbbra is a térdműtétje utáni rehabilitációját végzi.

Az Union Berlin már bennmaradt

Múlt szombaton az Union Berlin a 89. percben egyenlített hazai pályán a Köln ellen, s mint később a Wolfsburg és a St. Pauli mérkőzésének eredménye után kiderült, a 2-2-es döntetlennel a fővárosi együttes biztosította helyét az élvonalban a következő idényre is. Ezzel együtt a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union hat forduló óta nyeretlen, négy vereség és két döntetlen a mérlege. Vasárnapi ellenfele, a Mainz vendégeként a legutóbbi három összecsapáson egyaránt döntetlent ért el, s mivel már tét nélkül léphet pályára, vélhetően nem lenne elégedetlen az újabb egy pont megszerzésével.

Bundesliga, 33. forduló:

péntek:

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 20.30

szombat:

FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 15.30

1899 Hoffenheim-Werder Bremen 15.30

RB Leipzig-St. Pauli 15.30

VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 15.30

VfL Wolfsburg-Bayern München 18.30

vasárnap:

Hamburger SV-SC Freiburg 15.30

1. FC Köln-1. FC Heidenheim 17.30

FSV Mainz 05-Union Berlin 19.30

A Bundesliga állása:

1. Bayern München 32 26 5 1 116-35 83 pont - már bajnok

2. Borussia Dortmund 32 20 7 5 65-32 67

3. RB Leipzig 32 19 5 8 63-42 62

4. Bayer Leverkusen 32 17 7 8 66-43 58

--------------------------------------------------------

5. VfB Stuttgart 32 17 7 8 66-46 58

6. Hoffenheim 32 17 7 8 64-48 58

