Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Bayern München 1-1-s döntetlent játszott a PSG ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni visszavágóján, és 6-5-s összesítéssel búcsúszott a sorozattól.

A játékvezető döntései nagy port kavartak

A találkozón több vitatott ítélet is borzolta a kedélyeket, Joao Pinheiro bíráskodását rengeteg kritika érte, főleg német oldalról.

A legnagyobb visszhangot a 31. percben történt eset váltotta ki, amikor Vitinha kézen lőtte saját csapattársát, Joao Nevest. Ráadásul a portugál középpályás keze fejmagasságban volt. Azonban hiába tűnt első ránézésre egyértelmű tizenegyesnek, a játékvezető a szabályok szellemében, helyesen hozta meg a döntést.

A játékvezető jó döntést hozott, amikor nem ítélt tizenegyest

Az IFAB szabályzata szerint ugyanis nem számít büntethető kezezésnek, ha egy játékos kezét vagy karját eltalálja egy csapattársa által megjátszott labda – feltéve, hogy a labda nem tart kapura, vagy nem eredményez egyértelmű gólszerzési lehetőséget.

Így hiába pattant egyértelműen Neves kezére a labda a tizenhatoson belül, nem hibázott a játékvezető és a videóbíró azzal, hogy nem ítélt büntetőt a münchenieknek.

A mérkőzés összefoglalója:

