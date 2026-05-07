Bayern MünchenSVEN HOPPE / DPA
C. Kovács Attila

Hiába a Bayern hatalmas felháborodása, jó döntést hozott a játékvezető a PSG kezezésénél + videó

Bayern München vs Paris Saint-Germain
Bajnokok Ligája

A müncheni BL-visszavágó után nemcsak a Bayern München búcsújáról, hanem egy sokat vitatott játékvezetői döntésről is beszél Európa. A németek szerint egyértelmű büntető maradt el a PSG ellen, az eset azonban jóval árnyaltabb volt annál, mint amilyennek első pillantásra látszott. Az IFAB szabálykönyve alapján ugyanis Joao Pinheiro és a VAR is helyes döntést hozott. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Bayern München 1-1-s döntetlent játszott a PSG ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni visszavágóján, és 6-5-s összesítéssel búcsúszott a sorozattól. 

A játékvezető döntései nagy port kavartak

A találkozón több vitatott ítélet is borzolta a kedélyeket, Joao Pinheiro bíráskodását rengeteg kritika érte, főleg német oldalról.

A legnagyobb visszhangot a 31. percben történt eset váltotta ki, amikor Vitinha kézen lőtte saját csapattársát, Joao Nevest. Ráadásul a portugál középpályás keze fejmagasságban volt. Azonban hiába tűnt első ránézésre egyértelmű tizenegyesnek, a játékvezető a szabályok szellemében, helyesen hozta meg a döntést. 

A játékvezető jó döntést hozott, amikor nem ítélt tizenegyest

Az IFAB szabályzata szerint ugyanis nem számít büntethető kezezésnek, ha egy játékos kezét vagy karját eltalálja egy csapattársa által megjátszott labda – feltéve, hogy a labda nem tart kapura, vagy nem eredményez egyértelmű gólszerzési lehetőséget.

Így hiába pattant egyértelműen Neves kezére a labda a tizenhatoson belül, nem hibázott a játékvezető és a videóbíró azzal, hogy nem ítélt büntetőt a münchenieknek.

A mérkőzés összefoglalója:


