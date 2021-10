Lehet mégsem a katari lesz Neymar utolsó világbajnoksága?

Kinek nem kell ingyen 3,2 millió forint? Regisztrálok és játszom a nyereményért!

A 2022-es lesz Neymar utolsó világbajnoksága, ezt maga a brazil világsztár erősítette meg a DAZN exkluzív új dokumentumfilmjében, a Neymar & The Line Of Kingsben. A róla szóló filmben a brazil támadó elmondta, hogy nem érzi úgy, hogy 2022 után újabb világtornán vegyen részt, mivel testileg és mentálisan is kifáradt.

Azonban csapattársai, Marquinhos és Marco Verratti szerint a média félreértelmezte Neymar szavait. Marquinhos szerint a támadó szavai teljesen mást jelentenek:

"Úgy gondolom, hogy a kijelentéseit félreértelmezték. Csak azt mondta, hogy nem tudja, mil lesz vele 4 év múlva. Ami teljesen érthető, én sem tudom mi lesz velem akkor. Neymar tisztában van a rá nehezedő elvárásokkal. Csak azt akarta mondani, hogy a következő világbajnokságra koncentrál. És mindenekelőtt csak a válogatottról beszélt, nem a klubról, szóval ezt is félreértelmezték, nem akarja elhagyni a PSG-t."

Verratti is megvédte csapattársát:

"Neymarról csak jókat tudok mondani, ő egy roppant szerény, és nagylelkű ember. Mindig mosolyog. Tökéletesen megértem, hiszen tudom, hogy én a tized annyit sem szenvedtem, mint ő. Mindenki azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint egy átlagember, de ha úgy kezdünk el viselkedni, ahogy bárki más, egyből megtámadnak minket. Mindenki csak azt látja, hogy sok pénzt keresünk. De végtére ez mégis csak munka, nem egy játék."

Mit is mondott pontosan Neymar?

"Azt hiszem, ez lesz az utolsó világbajnokságom. Nem tudom, van-e még annyi lelki erőm, hogy tovább foglalkozzam a focival."

A brazil azt is hozzátette, hogy mindent megtesz, hogy gyerekkori álmát beteljesítse:

"Mindent meg fogok tenni, hogy 2022-ben nyerjünk. Kiskorom óta dédelgetett álmom, hogy hazámat győzelemre vezessem, remélem sikerülni fog."

A kérdés már csak az, hogy Neymarnak, vagy csapattársainak higgyünk?

