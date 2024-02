Lebuktak, eldőlt Kylian Mbappé sorsa?

Esetleg éppen ön is Madridban keresgél házakat?

Egyelőre a legtöbb jel arra utal “királyi” élete lehet a francia válogatott labdarúgónak.

Kylian Mbappé édesanyja és ügynöke, Fayza Lamari az elmúlt napokban Madridban járt, ahol több logisztikai feladatot is elláttak. A Relevo nevű lap úgy tudja, hogy Lamari a Real Madriddal is tárgyalt Kylian Mbappé szerződésének finomításáról, de utazásának egy másik fontos célja volt, hogy megtalálja a labdarúgónak azt a házat, ahol biztonságban élhet, ebben pedig segítségére volt a PSG labdarúgójának anyukája is.