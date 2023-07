Lebukott a Ferencváros: megvan, ki lesz a klub következő vezetőedzője!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismert, a Ferencváros a Kí Klaksvík elleni kínos BL-búcsú után menesztette Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt. A csapat irányítását ideiglenes az eddigi Máté Csaba vette át, azonban sajtóhírek szerint az sem kizárt, hogy a zöld-fehérek hosszútávra terveznek a magyar szakemberrel.

Az 53 éves szakember Sportálnak adott interjújában beszélt arról, hogy marad-e a Ferencváros kispadján, hogy mi történt az izlandi bajnok elleni, a Ferencváros terveiről, és a keret átalakításáról is:

Az Újpest-Fehérvár bajnokin a hazai győzelem 2.25, a döntetlen 3.35, a vendég siker 3.25-szörös szorzóval fogadható. (x)

Noha nem volt egyszerű dolga, de a Klaksvíktól elszenvedett sokkoló vereség után mintha kicserélték volna az FTC-t. A betömörülő Shamrock ellen mindenki felszántotta a pályát, támadó focit láthattunk és kiütés lett a vége. Minek köszönhető ez?

Ezek nagy szavak. Tisztelem annyira a volt kollégákat, hogy nem bocsátkozok mély elemzésbe. A feröeriek ellen volt egy rosszul sikerült párharc, ami sokkolt mindenkit. Senki sem tudta elképzelni, hogy nem vesszük sikerrel az akadályt. Ez a mi hibánk, nem keresünk kifogást. Mindenkit letaglózott a vereség, drámai volt a lélektani hatása. A fő feladatunk az volt, hogy ebből az állapotból kirángassuk a játékosokat. Ez az elején nehezen ment, az első napokban mindenki rendkívül feszült volt, az edzésen mindenre ugrottak a játékosok. Volt egy-két dolog, amivel próbálkoztunk, hogy oldjuk a hangulatot és közben készüljünk a következő meccsre. A legfontosabb, hogy a játékosok jól reagáltak arra, amit tettünk és jó teljesítmény nyújtottak. Ettől függetlenül nehogy valaki azt gondolja, hogy ezzel minden probléma megoldódott, eleve ez a párharc nincs még lefutva. Egy meccset nyertünk meg most, korántsem oldottunk meg minden problémát még. Sokat kell még azért dolgoznunk, tennünk, hogy a régi Fradit, az elmúlt szezonban látott teljesítményt újból lássuk. Azt azonban szeretném leszögezni, hogy a játékosok kvalitása megvan, ez a csapat tud jól futballozni, nem véletlen, hogy több labdarúgónk iránt komoly az érdeklődés külföldről. Sikerültek az igazolások is, a klub, a menedzsment jól dolgozott, most fogjuk szűkíteni a keretet. A legfontosabb, hogy a pályán, az öltözőben rend legyen és egymásért is tudjanak küzdeni a játékosok.

A sikerrel ismét maguk mellé állították a drukkereket?

Köszönet jár nekik a szurkolásért! Talán az elmúlt évek sikerei miatt volt annyi hitelünk, hogy megadják nekünk az esélyt a bizonyításra. A meccs eleje döcögősen indult, de akkor is mögöttünk álltak. Meg kell érteni őket is, hiszen óriási csalódás volt számukra is a Klaksvík elleni mérkőzés. Ezt ki is fejezték, ami teljesen normális. Hétről hétre kell küzdenünk a bizalmukért, semmit sem felejtenek el. Akkor bocsáthatnak meg nekünk, ha sorozatban jönnek a sikerek.

A hírek szerint kikerült a névtáblája a klubházban lévő, vezetőedzőt megillető iroda ajtajára. Kijelenthető, hogy ezúttal hosszabb távra is megkapta a bizalmat?

Nem az számít, kinek hol van névtáblája. Egyébként azt az irodát alig használjuk, sokkal egyszerűbb az öltöző melletti helyiségben egyeztetni a játékosokkal. Ami minket illet: minden mérkőzést próbálunk megnyerni, a vezetőség dolga dönteni a folytatásról.

Mi a célja a Ferencvárosnak az Európa Konferencia Ligában?

Már csak egy cél létezik. A csoportkör a cél, így nincs lehetőségünk hibázni. Ekkora nyomás nem volt rajtunk az elmúlt időszakban, hiszen eddig mindig sikerrel vettük az első két akadályt. Saját hibánkból a BL és az El már nem jöhet össze, így az EKL főtábláját kell elérnünk. Sokan kicsit lenézik ezt a sorozatot, de meg kell nézni, hogy az előző két idényben milyen csapatok jutottak el a döntőig.

Az NB I-ben veszélyeztetheti-e bármelyik csapat a Fradi újabb elsőségét?

Minden együttes vetélytárs. A 12 csapatos NB I mindig szoros, egy-két győzelemmel hamar dobogóközelbe, néhány vereséggel pedig kieső helyre lehet kerülni. Láttunk már meglepetéseket, elég a Kecskemét bravúros tavalyi teljesítményét megemlíteni. Vannak csapatok, nem is kevés, akik titkon arra vágynak, hogy a Fradit letaszítsák a trónról.

Várhatók még változások a keretben?

Amíg az átigazolási időszak tart, bármi megtörténhet. Kérdéses, ki mennyire érzi a bizalmat. Elég nagy a keret létszáma, így elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek még változások. Meg kell találni az egyensúlyt, fontos, hogy mindenki tudja, hol a helye, hogy harcoljanak a csapatba kerülésért. Ahogy már mondtam, vannak érdeklődők is a labdarúgóink iránt.

Péntek este jött a hír, hogy Ryan Mmaee eligazolt a Fradiból. Fájdalmasan érinti a csapatot a marokkói csatár elvesztése?

Ryan is jó kvalitású játékos, aki most egy magas szintű bajnokságba igazolhatott. Voltak problémái, nagy csalódásként érte, hogy nem vitték ki a világbajnokságra. Lehetséges, hogy jót fog tenni neki a környezetváltozás. A klub sikere, hogy jó üzletet csinált az értékesítéséből, sok sikert kívánok neki én is a pályafutásához!

A teljes interjút a Sportál honlapján olvasható.