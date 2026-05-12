Hivatalos: mégsem ebédidőben rendezik meg a római derbit

Az új időpont szerint május 18-án 20:45-től csapnak össze a felek. Ez a változás azonban feltételezhetően azzal jár majd, hogy a vasárnapra beütemezett négy másik Serie A-mérkőzést is hétfőre tolják át. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a Serie A – írta meg a Calciomercato.

Eredetileg öt összecsapást rendeztek volna vasárnap azonos időpontban az olasz élvonal 37. fordulójában, ezek közül az összes párosítás tartogat olyan csapatot, amely még harcol a nemzetközi kupaindulásért. Ugyanakkor a fővárosi derbi halasztásával felborulna az izgalmas végjáték érdekében bevezetett azonos meccskezdési rendszer.

A Roma–Lazio-mérkőzéssel kapcsolatos döntés meghozatalában szerepet játszott a Tartományi Közrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes értékelése.

A GOAL is idézte Maurizio Sarrit, aki erősen kiakadt a Serie A-ra, amiért az őszihez hasonlóan a tavaszi Derby della Capitalét is ebédidőre írták ki.

