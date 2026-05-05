Maurizio Sarri kiakadt a római derbi időpontjára, és bojkottal fenyeget

Ahogyan a legutóbbi, még 2025 szeptemberében rendezett Roma-Laziót, úgy a két hét múlva esedékes városi derbit is 12 óra 30 percre tette a Serie A. Ez a döntés rendesen felpaprikázta az egyébként is az őszinteségéről híres Sarrit, aki követeli, hogy mondjanak le a Serie A vezetőségének tagjai.

A DAZN Italiának adott nyilatkozatában leszögezte, hogy ezzel a kezdési időponttal semmiféle tiszteletet nem mutatnak a döntéshozók a Derby della Capitale iránt, ráadásul az időjárás is rá fogja nyomni a bélyegét a mérkőzésre.

"A szezon elején 37 Celsius-fokos hőségben játszottunk, most pedig májusban fogunk napközben pályára lépni – utalt a 12:30-as kezdésre a Chelsea egykori trénere. – Ez sértő Róma városára, a két klubra, a szurkolókra nézve is, valakinek meg kell fizetnie érte.

Remélem, hogy nem ekkor kell kifutnunk a pályára, és a kezdési időpontot indítványozónak pedig le kellene mondania. De ha mégis ekkor játszunk, akkor tiltakozásul nem fogok megjelenni a sajtótájékoztatókon.

Kérdezzék meg a Serie A-t, hogy miért nem az Inter és a Milan meccsét teszik ebbe az idősávba."

