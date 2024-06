Láthatóan, rögtön az elején is mer már nagyot álmodni José Mourinho a Fenerbahce kispadján, bár egyelőre inkább az álom, ami dominál nála

A Real Madridból igazolna a tréner, nem is akárkit, bár vannak feltételei.

Azt mi is megírtuk, hogy a Fenerbahce új edzője José Mourinho lett, sőt azt is, hogy nem fog igazolni az AS Romából senkit, viszont bejelentette a tréner, komoly elképzelései vannak az erősítést illetően.

José Mourinho a Real Madrid török középpályásának, Arda Gülernek az esetleges visszatéréséről ekképp fogalmazott:

"Ha Arda Güler jönni akar, akkor miért is ne?! Ha szereti a Fenerbahcét, ha ingyen jön, és ha a Real Madrid állja a fizetése hetvenöt százalékát, akkor nem mondhatunk nemet. De az olyan játékosok, mint Arda, általában maradnak az olyan hatalmas klubokban, mint a Real Madrid."