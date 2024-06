José Mourinho senkit sem fog leigazolni a Romából

Megtartotta székfoglalóját a portugál a Fenerbahcénál.

Romelu Lukaku és Paulo Dybala sem érkezik.

A cikk lejjebb folytatódik

José Mourinho hatalmas nézősereg előtt megtartotta menedzseri székfoglalóját a Fenerbahcénál, ahol kitörő örömmel fogadták a portugált. Mourinho emellett reagált azokra a pletykákra is, miszerint Romelu Lukakut és Paulo Dybalát is magával hozná Isztambulba.



"Tisztázni szeretnék egy dolgot most Önöknek. Semmi érdeklődésem sincs azon játékosok iránt, akik az AS Roma futballistái."