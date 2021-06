Laporta: Messi maradni akar

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Joan Laporta szerint Lionel Messi továbbra is a Barcelonánál képzeli el pályafutását, tárgyalnak az argentin zseni szerződésének meghosszabbításáról, ám megegyezés még mindig nincs.

A 33 esztendős támadónak a hónap végén lejár a kontraktusa a gránátvörös-kékeknél, így a feleket egyre jobban sürgeti az idő. A hírek szerint Messi újabb két évre írhat alá.

"Folyamatban vannak a tárgyalások Messi képviselőivel, jól haladunk. Még nem állapodtunk meg, de ahogy Agüero is mondta, én is meg vagyok győződve róla, hogy ők ketten együtt akarnak játszani a következő szezonban. Mindig is mondtam, hogy ez nem pénzkérdés Messi számára. Maradni akar, és trófeákat nyerni egy versenyképes csapattal. Természetesen minél hamarabb megegyezünk, annál jobb, de nem rohanunk" - mondta Laporta egy sajtótájékoztatón.

És ha már versenyképes csapat, Agüero és Eric Garcia szerződtetése után a Barca élt opciós jogával, és 9 millió euróért visszavásárolta a 22 éves jobbhátvédet, Emersont a Betistől. Sajtóhírek szerint érkezhet még Wijnaldum és Depay is.

"Elvesztettük a bajnokságot és ennek következményei lesznek. Szeretnénk megerősíteni a csapatot, dolgozunk még néhány igazoláson. Egyensúlyt kell hoznunk a csapatba, hamarosan mindenki számára nyilvános lesz, min munkálkodunk. A következő héten újabb hírek jönnek" - árulta el a további átigazolási terveket az elnök, aki külön kitért Ronald Koeman helyzetére is. - "Azt mondanám, közelebb van a maradáshoz, mint a távozáshoz."

