Laporta: "Későn hoztuk meg a döntést Koeman kirúgásáról"

Az Alaves elleni szombati bajnoki mérkőzés előtt sajtótájékoztatót tartott a Barcelona, ahol Joan Laporta elnök hivatalosan is bemutatta a média képviselőinek Sergi Barjuant, aki megbízott vezetőedzőként veszi át Ronald Koeman helyét.

"Barjuannak van kellő tapasztalata a feladahoz, minden bizalmat megérdemel. Hálásak vagyunk Koemannak, mert a legnehezebb időszakban irányította a Barcelonát, ő továbbra is a klub legendája marad. Az eredmények miatt azonban nem folytathatta a munkát, a helyzet tarthatatlan volt. Úgy gondoltuk, ha nem cselekszünk, akkor jelentősen csökkennek az esélyeink, hogy bármilyen trófeát nyerjünk idén. Vasárnaptól az új edző érkezéséig Sergi irányítja a csapatot" - kezdte bevezetőjében az elnök. - "Rövid és középtávban gondolkodunk jelenleg. Sergi ismeri a klubot és a játékrendszert. A Barcelona egyik legsikeresebb csapatának tagja volt Johan Cruyff mellett, a legtöbb szurkoló ismeri. Sok sikert kívánunk neki! A vezetőség pedig mindenféle kapkodás nélkül dolgozik a végleges megoldáson."

"Valószínűleg későn hoztuk meg a döntést, korábban kellett volna. De úgy gondolom, hogy Koeman megérdemelte a bizalmat és hogy megvárjuk a sérültek felépülését. Ezzel akartam motiválni az edzőt és a csapatot is. Magamnak is feltettem már ezt a kérdést és vállalom érte a felelősséget. Nyertünk a Dinamo Kijev és a Valencia ellen, de aztán az eredmények tarthatatlanná tették a helyzetet. Nagyon veszélyes vizekre eveztünk" - mondta.

Aztán természetesen sorra érkeztek a kérdések Xavival kapcsolatban, amelyre Laporta így reagált.

"Több lehetőségünk is van, de ezeket megtartom magamnak, mert profi klub vagyunk és nem szeretnénk ártani senkinek. Nagyon jó véleményem van Xaviról, gyakran beszélünk, ismerem a csapatról alkotott véleményét. Mindig is azt mondtam, hogy egy napon ő lesz a Barca vezetőedzője. Szeretném, ha ez még az elnökségem alatt megtörténne. Tisztiában vagyok vele, hogy a médiában Xavi neve kering, de vannak más lehetőségeink is" - mondta sejtelmesen, de sokatmondóan Laporta.

"Ha az új edzőnek erősítésre lesz szüksége, az a téli átigazolási időszakban lesz. Továbbra is meglehetősen korlátozott helyzetben vagyunk, de azon doglozunk, hogy ezt megfordítsuk. A döntéseket a gazdasági helyzet alapján kell meghoznunk, keressük a megoldásokat. Ha megérkezik az új edző, megbeszéljük vele" - mondta a várható erősítésekről a klub első embere.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Barcelona szombaton az Alavést fogadja, ahol a hazaiak győzelme 1,25, a döntetlen 6,00, míg a vendégek sikere 10,50-szeres pénzt hozhat.