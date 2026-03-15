Lameck Banda
C. Kovács Attila

Ijesztő jelenetek a Napoli meccsén: a pályán esett össze a játékos, aki hamarosan apa lesz + videó

A Lecce támadója, Lameck Banda a Napoli elleni, 2–1-re elveszített mérkőzés hajrájában esett össze a pályán. A 25 éves játékos, aki nemsokára apa lesz egyik pillanatról a másikra esett össze a Diego Armando Maradona Stadion gyepén. Figyelem, ijesztő jelenetek következnek!

A Napoli-Lecce bajnokit azonnal félbeszakították, miután a 25 éves szélső a második félidő végén a gyepre rogyott. Az orvosi stáb azonnal a pályára sietett, majd néhány perccel az orvosi beavatkozás után Bandát hordágyon levitték az egyik mentőautóhoz. A Diego Armando Maradona Stadion közönsége megtapsolta a játékost, miután kiderült, hogy eszméleténél van.

Bandát kórházba szállították

A Sky Sports Italia beszámolója szerint a zambiai válogatott futballistát kórházba szállították, hogy további vizsgálatokat végezzenek el rajta, és elővigyázatosságból akár bent is tarthatják megfigyelésre.

Banda a Lecce kezdőcsapatában kapott helyet a Napoli elleni meccsen, amelyen a vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést Jamil Siebert góljával. A címvédő nápolyiak a második félidőben fordítottak: Rasmus Hojlund és Matteo Politano találataival nyerték meg a mérkőzést.

Mi történt Bandával?

Amikor a Lecce szabadrúgásra készült az egyenlítés reményében, a játékot hirtelen leállították, miután a játékosok és a stábtagok észrevették, hogy Banda a földre esett. A Napoli vezetőedzője, Antonio Conte vette észre, hogy a támadó nehezen kap levegőt, és azonnal jelezte a Lecce orvosi stábjának.

A DAZN Italia szerint Banda körülbelül 40 másodperccel az összeesése előtt kapott egy ütést a mellkasára, ugyanakkor úgy tűnik, nem veszítette el az eszméletét. Alessio De Giuseppe újságíró szerint szerencsére biztató hírek érkeztek a játékos állapotáról. A DAZN Italiának így nyilatkozott:

„Banda jól van, magánál van. Nagyon megijedt a jobb oldalát ért mellkasi ütés után, amelyet körülbelül 40 másodperccel korábban kapott, és ami fájdalmat okozott neki. A játékos félreértelmezte ezt a fájdalmat, ezért nagyon megijedt – különösen azért, mert hamarosan apa lesz. Azonnal a mellkasára mutatott, amitől mindenki megijedt. A mentőautó már elhagyta a stadiont, most kiderül, melyik kórházba szállítják. Mindenesetre Banda eszméleténél van és jól van.”

– nyilatkozta De Giuseppe.

Banda a Lecce kulcsjátékosa ebben a szezonban: eddig 24 Serie A-mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és három gólpasszt adott.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
