A Napoli-Lecce bajnokit azonnal félbeszakították, miután a 25 éves szélső a második félidő végén a gyepre rogyott. Az orvosi stáb azonnal a pályára sietett, majd néhány perccel az orvosi beavatkozás után Bandát hordágyon levitték az egyik mentőautóhoz. A Diego Armando Maradona Stadion közönsége megtapsolta a játékost, miután kiderült, hogy eszméleténél van.
Bandát kórházba szállították
A Sky Sports Italia beszámolója szerint a zambiai válogatott futballistát kórházba szállították, hogy további vizsgálatokat végezzenek el rajta, és elővigyázatosságból akár bent is tarthatják megfigyelésre.
Banda a Lecce kezdőcsapatában kapott helyet a Napoli elleni meccsen, amelyen a vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést Jamil Siebert góljával. A címvédő nápolyiak a második félidőben fordítottak: Rasmus Hojlund és Matteo Politano találataival nyerték meg a mérkőzést.
Mi történt Bandával?
Amikor a Lecce szabadrúgásra készült az egyenlítés reményében, a játékot hirtelen leállították, miután a játékosok és a stábtagok észrevették, hogy Banda a földre esett. A Napoli vezetőedzője, Antonio Conte vette észre, hogy a támadó nehezen kap levegőt, és azonnal jelezte a Lecce orvosi stábjának.
A DAZN Italia szerint Banda körülbelül 40 másodperccel az összeesése előtt kapott egy ütést a mellkasára, ugyanakkor úgy tűnik, nem veszítette el az eszméletét. Alessio De Giuseppe újságíró szerint szerencsére biztató hírek érkeztek a játékos állapotáról. A DAZN Italiának így nyilatkozott:
„Banda jól van, magánál van. Nagyon megijedt a jobb oldalát ért mellkasi ütés után, amelyet körülbelül 40 másodperccel korábban kapott, és ami fájdalmat okozott neki. A játékos félreértelmezte ezt a fájdalmat, ezért nagyon megijedt – különösen azért, mert hamarosan apa lesz. Azonnal a mellkasára mutatott, amitől mindenki megijedt. A mentőautó már elhagyta a stadiont, most kiderül, melyik kórházba szállítják. Mindenesetre Banda eszméleténél van és jól van.”
– nyilatkozta De Giuseppe.
Banda a Lecce kulcsjátékosa ebben a szezonban: eddig 24 Serie A-mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és három gólpasszt adott.
