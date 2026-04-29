Történelmi eltiltást kapott az ellenfelét ököllel leütő kapus

Lecsapott a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) Fegyelmi Bizottsága az elmúlt vasárnapi Huesca - Real Zaragoza mérkőzésen törént brutális események főszereplőire. Ahogy az várható volt, a legkeményebb büntetést a Zaragoza argentin kapusa, Esteban Andrada kapta, aki tizenhárom mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Jorge Pulido elleni ökölcsapás miatt.

Az FB Andrada esetében a Fegyelmi Kódex 103-as, testi sértésekre vonatkozó cikkelyét alkalmazta - írja a Mundo Deportivo. Mivel az ütés olyankor történt, amikor a játék állt, és a kapus már nem vehetett részt az akcióban, a szabályzat 4-től 12 mérkőzésig terjedő eltiltást tesz lehetővé. A bizottság az agresszió mértéke miatt a maximális, 12 meccses tételt szabta ki, amelyhez hozzáadódik a kiállításért járó egy találkozó.

A botrány más áldozatokat is szedett. A Huesca kapusa, Dani Jiménez négy mérkőzéses eltiltással bűnhődik, mivel a játékvezetői jelentés szerint a dulakodás közben ő is “túlzott erővel arcon ütött egy ellenfelet”. A zaragozai Tasende pedig két meccset kapott, miután labda nélküli helyzetben sípcsonton rúgta az egyik hazai játékost.

Forrás: Mundo Deportivo

