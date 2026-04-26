Bokszmeccs a futballpályán: ököllel ütötte a kapus az ellenfelét Spanyolországban + VIDEÓ

A dráma a mérkőzés utolsó pillanataiban, közvetlen a hármas sípszó előtt hágott a tetőfokára. A játékvezető a VAR segítségével vizsgált egy esetet, melynek résztvevői a zaragozaiak kapusa, Esteban Andrada és a Huesca védője, Jorge Pulido voltak. Az eset után Andrada kapust kiállította a játékvezető, és ezen annyira felhúzta magát a hálóőr, hogy egy ökölcsapással állt bosszút Pulidón:

Az ökölcsapás láncreakciót indított el, óriási tömegverekedés alakult ki a pályán, ami több percig tartott. A Mundo Deportivo már a lehetséges büntetésről ír: a spanyol fegyelmi szabályzat rendkívül szigorúan bünteti a szándékos, sérülést okozó fizikai agressziót. Andradára a jelentések szerint 15 mérkőzéses eltiltás várhat az agresszióért, plusz egy további meccs a VAR által megítélt eredeti piros lap miatt, ami gyakorlatilag egy félszezonos pihenőt jelent majd a Zaragoza hálóőrének.

