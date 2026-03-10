Goal.com
Hivatalos: visszavonul a nemzeti csapattól a kétszeres Eb-döntős angol játékos

A tapasztalt angol válogatott védő, Kyle Walker bejelentette visszavonulását az angol nemzeti csapattól. A Burnley 35 éves szélsőhátvédje úgy döntött, hogy 96 válogatottság és öt nagy torna után lezárja karrierjét a „Háromoroszlánosoknál”.

Walker, aki utolsó mérkőzését 2025 júniusában, egy Szenegál elleni felkészülési meccsen játszotta a City Groundon, elmondta: „egy forgószélhez hasonló utazás volt”, de „a könyv most már becsukódott”.  

Szomorúan hozom meg ezt a döntést, de egyben nagyon büszke is vagyok arra, amit Angliával elértem” – fogalmazott a rutinos hátvéd. „Ma jött el az idő, hogy ennek vége legyen. Jót tesz nekem, hogy egy kicsit lezárhatom a nemzetközi karrieremet.”  

Walker 2011 novemberében, Spanyolország ellen debütált az angol válogatottban, és később a nemzeti csapat alapemberévé nőtte ki magát. A Sheffield United, a Tottenham és a Manchester City korábbi védője pályára lépett a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon, valamint a 2016-os, 2021-es és 2024-es Európa-bajnokságon is. Kulcsjátékosa volt Sir Gareth Southgate együttesének, amellyel 2021-ben és 2024-ben is egymás után Eb-döntőt játszott. Walkert mindkét Eb-n beválasztották a torna álomcsapatába, a legutóbbi kontinensviadalon pedig ő volt a csapatkapitány-helyettes.  

Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy megtartsa a jelenlegi szövetségi kapitány, Thomas Tuchel bizalmát, aki kihagyta őt a legutóbbi keretéből. Walker búcsúzóul elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára a rengeteg válogatottság, amire rendkívül büszke, és reméli, kivette a részét abból, hogy pozitív örökséget hagyjon hátra a nemzeti csapat megítélésében.

Forrás: BBC


