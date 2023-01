Kútba eshet a klub eladása, nem elégedett a Manchester United az új vevővel

Noha a tárgyalások előrehaladott állapotban voltak, nem sikerült megegyezni.

Miután a Manchester United amerikai tulajdonosai árulják a klubot, a szigetországi sajtó szerint hamarosan sor kerülhet az egyesület eladására, de úgy tűnik, hogy nem sikerült maradéktalanul megegyezni a potenciális vevővel.

A korábban a Chelsea-t is megvásárolni szándékozó Sir Jim Ratcliffe a közelmúltban erősítette meg vásárlási szándékát, azonban azóta sem történt előrelépés a Manchester United tulajdonosváltása ügyében.

A Daily Mail információi szerint az MU elöljárói "privátban" szidták a lehetséges vásárlót, mivel az az előzetesen meghatározott 6-7 milliárd fonthoz képest "csak" 4 milliárdot ajánlott az angol csapat tulajdonjogaiért.

Az amerikai Glazer-család 2005-ben 790 millió fontért vásárolta meg az MU-t. A tulajdonosi körnek hosszú ideje feszült a viszonya a csapat szurkolóival, akik 2021-ben tüntettek is ellenük, miután az együttes is ott volt az Európai Szuperliga kitalálói és támogatói között. Glazerék tavaly novemberben jelentették be, hogy megfelelő ajánlat esetén eladnák a klubot.

A hírek szerint február végéig várják az ajánlatokat és Glazerék nem titkoltan azt remélik, hogy lesz olyan befektető, aki ennél magasabb összeget kínálna, vagy pedig Ratcliffe-t meg tudják győzni arról, hogy emelje a licitet.



