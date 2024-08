Kulcsemberét vesztette el Hansi Flick a Barcelonánál - HIVATALOS

Egy hónap után távozik.

Az FC Barcelona egy hónappal ezelőtt ajánlotta fel a klub egykori játékosának, Thiago Álcantarának, hogy csatlakozzon Hansi Flick edzői stábjához. A 2023/24-es szezon végén visszavonult játékos élt is a lehetőséggel és fontos szakmai emberré nőtte ki magát az edzői stábban, hiszen ő segítette a játékosok és az edzői stáb közötti kommunikációt.

Thiago Alcantara elhagyta a Barcelona edzői stábját, kevesebb mint egy hónappal azután, hogy a klub bejelentette ideiglenes visszatérését. A korábbi spanyol válogatott, 33 éves játékos júliusban erősítette meg, hogy véget ért profi játékoskarrierje, miután lejárt a Liverpool-lal kötött szerződése.

Thiago ezt követően csatlakozott a Barcelonához, ahol karrierje kezdetét vette, hogy "tapasztalatot szerezzen" Hansi Flick edzői stábjában az előszezonban, de nem volt elkötelezettség arra vonatkozóan, hogy végleg visszatérjen a katalán csapathoz.

„Már korábban is egyértelmű volt, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk – mondta Flick pénteken a sajtótájékoztatón. - Amikor a Liverpoolban játszott, nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Beszéltünk egymással, és ő meghozta azt a döntést, hogy távozik. A jövőben nagyszerű edző szeretne lenni, és itt is sokat segített nekünk. Az elkötelezettsége hihetetlen, nagyszerű emberi tulajdonságai vannak, és sokat adott nekünk a pályán és azon kívül is. A családjára akar koncentrálni, amit teljesen megértek.”

Arnau Blanco váltja Thiago Alcántarát a 2024/25-ös szezonban Flick egyik segédedzőjeként, aki korábban a klub U16 A csapatát edzette. A katalán származású edző az elmúlt 11 szezonban a Barça utánpótlás rendszerében dolgozott.

Flick, aki ezen a nyáron Xavit váltotta a Barcelona vezetőedzői posztján, három segédedzővel dolgozik: Marcus Sorg, Toni Tapalovic és Heiko Westermann. A Barcelona fizikai edzésért felelős részlegét pedig mostantól Julio Tous vezeti.

Thiago tagja volt a Bayern München csapatának, amely Hansi Flick irányításával triplázott 2019/20-as szezonban.

Az egykori középpályás 101 alkalommal lépett pályára a Barcelona első csapatában, miután a La Masia akadémián nevelkedett, és 10 trófeát nyert a klubnál, köztük a 2013-as Bajnokok Ligája trófeát is.