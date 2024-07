Fordulat! Thiago Alcantara bejelentette a visszavonulását, mégis az FC Barcelonánál folytathatja!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ma hivatalossá vált, amit már régóta tudni lehetett: Thiago Alcantara bejelentette visszavonulását. A spanyolok brazil származású futballistája, aki az előző szezonban Szoboszlai Dominik klubtársa volt az FC Liverpoolban a közösségi oldalán közölte döntését.

Azonban úgy tűnik, hogy a 33 éves játékmester nem marad sokáig munka nélkül, ugyanis az FC Barcelona máris felajánlotta neki, hogy csatlakozzon az új vezetőedző, Hansi Flick szakmai stábjához.

Honnan az ismeretség?

Az Olaszországban született Alcantara – akinek édesapja a korábbi brazil válogatott Mazinho – a legsikeresebb időszakát a Bayern Münchennél töltötte 2013 és 2020 között, a bajorokkal Bajnokok Ligáját, valamint hét német bajnoki címet és négy Német Kupát nyert. Alcantara müncheni utolsó idényében együtt dolgozott a Hansi Flickkel, innen az ismeretség.

A negyvenhatszoros spanyol válogatott játékos állítólag hétfőn már találkozott is az 59 éves német szakemberrel, ahol a közös munka lehetősége is felvetődött – számolt be a hírről a katalánok átigazolási ügyeiben mindig jól informált spanyol újságíró, Gerard Romero.

A katalán Sport eközben arról ír, hogy Thiago nagyra értékeli Flick megkeresését, nagyon vonzónak tartja az FC Barcelona érdeklődését, és könnyen lehet, hogy igent fog mondani a gránátvörös-kékeknek.

A brazil származású középpályás egyébként a Barcelona utánpótlásában is nevelkedett, 2009 májusában mutatkozott be az első csapatban, 101 mérkőzésen 11 gólt szerzett a katalánok színeiben, mielőtt 2013-ban a Bayern Münchenhez igazolt volna.

Forrás: MTI, Sport, Gerard Romero