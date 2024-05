Kubatov Sztankovics távozásáról: "Ez nem vet jó fényt a klubra"

Az FTC vezetői szerint nem volt elegáns a szerb vezetőedző távozása.

Dejan Sztankovics a Paks ellen elvesztett Magyar Kupa-döntő után jelezte a Ferencvárosi TC vezetőségének, hogy azonnali hatállyal távozik. Mint ismert, a Szpartak Moszkva vásárolta ki a szerződéséből a szerb vezetőedzőt, aki már az Újpest elleni szezonzáró bajnokin sem ült a kispadon. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor, illetve az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál is elmondta véleményét a hirtelen jött távozásról az M4 Sport kameráinak.

„Azt hittem, hogy egyezik a DNS-ünk – mondta az M4 Sportnak Kubatov Gábor Dejan Sztankovicsról. – Nagyon hittem abban, hogy az emberi kapcsolatok minden másnál többet számítanak. Szerettem volna, ha a vezetőedzőnk hosszú távon nálunk marad, de nem így történt. Egy edzőváltás sosem vet jó fényt egy klubra, és nagyon költséges is, mert az új edző előbb-utóbb hozza a saját játékosait. De ez is egy próbatétel, amit meg fogunk oldani.”

A klubelnök hozzátette, hogy ők minden edzővel szeretnek hosszabb távban gondolkodni, mint azt tették Thomas Doll vagy Szerhij Rebrov esetében is. Dejan Sztankovics viszont még egy egész szezont sem húzott le az FTC kispadján, mindössze nyolc hónap után állt tovább.

„Hallottunk már ez-azt, így nem volt váratlan a távozása, ami meglepett, az az időzítés volt, az ő döntése volt, hogy az utolsó meccset sem várta meg. Talán mondhatom azt, hogy nem volt elegáns. Mindenki azt csinál, amit akar, a Ferencváros volt, van és lesz" - szögezte le Orosz Pál.

A vezetők még nem említettek neveket a lehetséges edzőket illetően. A szurkolók egyértelműen Máté Csaba visszatérése mellett tették le a voksukat, aki Sztankovics előtt ideiglenes vezetőedzőként a Konferencia-liga csoportkörébe kvalifikálta a csapatot. A hírek szerint a klub vezetőinél első körben Rafael Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi, Rui Vitória, Marek Papszun és Vladimir Ivics neve szerepel a jelöltek között.