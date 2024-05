Ferencváros: közülük kerülhet ki Dejan Sztankovics utódja

Többen is esélyesek az FTC megüresedett vezetőedzői posztjára.

Mint megírtuk, csütörtökön robbant a hírbomba: Dejan Sztankovics távozik a bajnok és Magyar Kupa-ezüstérmes Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.

A szerb szakvezető egy nappal a Pakssal szemben elveszített MK-döntő után közölte a klub vezetőségével, hogy elfogadta egy másik csapat ajánlatát. Aztán a Szpartak Moszkva bejelentette Sztankovics szerződtetését.

„Az FTC-t nem érte váratlanul a szakember döntése. A hétvégi derbin, amely egyben a bajnoki aranyérem-átadó ünnepség is, Leandro de Almeida ül a Fradi kispadján” – írta közleményében a IX. kerületi klub.

A Ferencváros szurkolói a korábbi megbízott vezetőedző, Máté Csaba visszatérését követelik, aki – Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után, Dejan Sztankovics érkezése előtt – tíz mérkőzésen irányította az FTC-t, kilenc győzelem és egy vereség volt a mérlege.

Ám Kubatov Gábor, a zöld-fehérek elnöke korábban arról beszélt: „a Fradinak az kell, hogy egy komoly külföldi edzője legyen, akinek komoly ambíciói vannak”.

A klubvezető egy másik, még május elején, az M4 Sportnak adott interjúban meglehetősen jól körül is írta az egyik jelöltet:

„Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, aki tornatanárból lett fantasztikus edző, és nagyon jó szisztémát rakott össze, de Oroszországban is van egy-két edző, akire ránéz az ember, és látja, hogy szervezett futballt játszik”.

A nso.hu értesülése szerint a Ferencváros megüresedett kispadjára többen is esélyesek, egyikük a lengyel Marek Papszun. A tanárból lett 49 éves edző vezetésével jutott fel 2019-ben az élvonalba a Raków Czestochowát, amellyel két kupasikert követően 2023-ban lengyel bajnokságot nyert. Az idényt követően azonban távozott onnan, azóta klub nélküli.

A lap úgy tudja, rajta kívül a szerb Vladimir Ivics neve is felmerült a zöld-fehéreknél. A 46 esztendős szakember a görög PAOK-kal kupagyőztes volt, a Maccabi Tel-Avivval pedig kétszeres izraeli bajnok. A 2023–2024-es idényben az orosz Krasznodarnál dolgozott, márciusban azonban megszűnt a munkája.

Az FTC sajtóértesüléseket nem kommentál.