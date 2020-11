Krízis? Milyen krízis? Simán nyert a Pool, Klopp elégedett

Bár a szinte egy csapatnyi játékosa sérült -többek között a komplett védelem- Jürgen Klopp csapata lesimázta a Leiceter City-t a forduló rangadóján. A mérkőzést követően a német szakember elmondta, hogy csapata remekül játszott és végig irányította találkozót.

"Nagyon jó meccsünk volt. Az első másodperctől kezdve jól játszottunk. Irányítottuk a játékot, remekül passzoltunk és mozogtunk labda nélkül. Két pontrúgás után szereztünk gólt, de rengeteget jó dolgot láttam ezen az estén a csapatomtól" - mondta Jürgen Klopp csapata hivatalos honlapjának nyilatkozva.

A hosszú szünet után ismét betaláló Robert Firminót is megdícsérte a Liverpool vezetőedzője.

"Mennyire vagyok boldog Bobby gólja miatt? Nagyon! Megérdemelte már, remekül játszott, láthattátok a csapattársai arcán, hogy mennyire fontos volt mindenkinek, hogy újra gólt szerezzen."

