Kovács Zoltán: "Roderick Duchatelet legnagyobb eredménye, hogy ma még létezik az Újpest"

"A Megyeri úton csak úgy lehet UEFA szabványos stadiont építeni, hogy mindent el kell onnan söpörni!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kovács Zoltán, az Újpest FC játékosként egykori legendája, ma elnöki tanácsadója adott interjút az m4sport.hu-nak, amelyben többek között szóba került a klubnál jelenleg folyó munka, hogy mit válaszolt a Ferencváros hívásaira, hogy hogyan cserélték el őt Dárdai Pálra és az is kiderült, hogy fiánál csak Szoboszlai Dominikért fizettek többet.

"Az első három évben az első hat helyet tűztük ki célul. Én magam sem szeretnék ennyit várni a nagy sikerekre, de úgy látom, hogy előrébb tartunk, mint terveztük. Korábban is voltak sikerek, hiszen nyert a csapat kupákat, de az elmúlt években nem tudtunk beleszólni a bajnoki címért folyó versenybe és ez megengedhetetlen" - szögezte le az 51 esztendős sportvezető, aki egyetértett abban, hogy az előző, belga korszak legnagyobb eredménye, hogy ma még van Újpest.

"Szerintem ha Roderick Duchatelet nem jön, akkor nagy valószínűséggel az Újpest nem létezik. Emlékezzünk csak a törvénymódosításra, amikor az egyik cégből átpakoltak dolgokat a másikba, nagyon helyesen, mert egy Újpestnek igenis léteznie kell, de ott más emberek bűneit kellett megoldani" - fogalmazott Kovács, hozzátéve, amikor ő volt a sportigazgató a IV. kerületben, a belga tulajdonos kérte meg, hogy készítse elő az Újpest eladását.

"Ő keresett meg, hogy mit kell csinálnia ahhoz, ha el akarja adni a klubot, és hogy segítsek. Már akkor is fontos lépések történtek, de nem sikerült" - magyarázta az egykori csatár, aki három tulajdonosváltási kísérlethez is az arcát adta.

"Volt olyan eset, amikor az adott vevőnek nem volt pénze. Jónéhányunkat becsaptak. A másik két esetben nem erről volt szó, de az talán olyan dolog, amit nem lehet elmondani, ez így korrekt. Én nem vagyok felhatalmazva, hogy ilyen dolgokról beszéljek, ezek annál fajsúlyosabb dolgok. Amikor a fotós bejelentés volt, sokan teljesen érthetetlenül rám is haragudtak, mint hogyha én mondtam volna azt, hogy van pénzem, és otthon kivettem a dunyhából. Bár lett volna. Ha lenne, akkor az Újpest már rég jó kezekben lett volna és már túl lennénk két-három bajnoki címen" - mondta Kovács, aki azt is elárulta, mi a helyzet az új stadion kérdésével.

"Igazából nincsenek információim, mert nem vonnak bele ebbe a folyamatba. Arról tudok beszélni, amit Ratatics Péter elnök úr már elmondott, hogy lesz új stadion. Lehet, hogy itt, lehet, hogy máshol. Az évekkel ezelőtt felmerült tulajdonosváltás kapcsán is volt szó az új stadionról, akkor én voltam a megfelelő hatóságoknál. Akkor A, B, C, sőt még D verzió is volt arra, hogy hol és milyen stadiont lehet építeni. A Szusza Ferenc Stadion helyén, a Megyeri út 13-ban csak úgy lehet UEFA szabványos stadiont építeni, ahol nemzetközi kupamérkőzéseket - köztük csoportmeccseket, amire vágyunk nagyon -, illetve válogatott mérkőzéseket szeretnénk játszani, hogy mindent el kell onnan söpörni. Mindent. Nem csak a stadiont, hanem a körülötte lévő létesítményeket is. Kezdve azzal, hogy a stadion fekvése nem szabályos, el kell fordítani. Onnantól kezdve, hogy elfordítjuk a stadiont, minden borul, az egész Megyeri út 13. Arról nem beszélve, hogy három évre el kell költözni. Ezt biztosan meg fogjuk beszélni a szurkolóinkkal. Ha a modern kor követelményeit nézzük, és azt, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat, a szponzorokat, a tulajdonosokat, mindenkit, akkor nem biztos, hogy ez a megfelelő helyszín" - mondta a lila-fehérek elnöki tanácsadója, aki úgy tudja, Patrik fia a második legértékesebb utánpótláskorú labdarúgó, nála csak Szoboszlai Dominikért fizettek többet.

Az egykori támadó elárulta, hogy pályafutása során kétszer is le akarta igazolni őt a Ferencváros.

"Rövid tárgyalások voltak… Felhívtak a vezetők. Az első megkeresés alkalmával ültünk le tárgyalni, mert olyan ember keresett meg, akit gyerekkorom óta tiszteltem és azt éreztem korrektnek, hogy ha szemtől szembe mondok nemet, nem pedig telefonon. A második alkalommal már nem volt tárgyalás, telefonon megbeszéltük, hogy nem megyek" - emlékezett vissza Kovács, aki azt a történetet is felelevenítette, amikor elcserélték őt Dárdai Pálra.

"Volt egy jó beszélgetésem a szakosztályvezetővel, Mezey Györggyel. Mondtam, hogy nem akarok Pécsre menni, de az volt a válasz, hogy ha nem megyek Pécsre, akkor gondoskodik arról, hogy ne könnyítse meg a karrierem alakulását. Végül elmentem a PMFC-hez, ahol életem egyik legjobb időszakát töltöttem" - mondta.