Kovács István: "Mindig én nyilatkozom, mikor valami baj van"

Mint ismeretes, a Videoton 80 percig emberelőnyben futballozott, mégis kikapott a sereghajtó Újpest otthonában. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Szabics Imre, a vendégek vezetőedzője arról beszélt, gyalázatos teljesítményt nyújtott csapata, s egy halott csapatot sikerült újraéleszteniük azzal, hogy a IV. kerületben hagyták mindhárom pontot.

Szinte ugyanezt mondta el Kovács István is, aki a szünetben váltotta Ivan Petrjakot, ám ő sem tudott segíteni együttesén. A fehérváriak középpályása az M4 Sportnak adott interjút, ám láthatóan nem csak a végeredménynek nem örült.

"Jó, hogy ezeket a hálátlan szerepeket rám osztják, hogy ilyenkor mindig én nyilatkozom, mikor valami baj van, nem tudom, hogy ez miért így történik. Lehet, hogy én vagyok olyan őszinte, hogy ki merem ezeket mondani."

Az M4 Sport riportere elmondta, hogy szerintük Kovács volt a Fehérvár legjobbja, ezért kérték fel az interjúra.

"Nem gondolom, hogy én lettem volna a csapat legjobbja, mert kikaptunk 1-0-ra, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hogyan szálltam be és mit játszottam. Nem egyszerű. Debrecenben is ez volt a problémánk, hogy emberelőnyben nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Ott is minket zavart meg jobban, hogy a Debrecen jobban visszaállt, és ugyanezt rá lehet vetíteni erre a mérkőzésre is. Az Újpest ki-ki meccsre készült, ezt láttam az első percekben, a kiállítás viszont ezt megfordította, de ez semmit nem von le az érdemeikből. Ez a mi hiányosságunk és a mi problémánk, hogy ezt nem tudtuk megoldani. Nem tudtunk kellő mennyiségű helyzetet kialakítani ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni a meccset. Hátul pedig hibáztunk, ami nem fér bele egy ilyen mérkőzésen. Gratulálok az Újpestnek, a tetszhalott állapotából úgy tűnik, hogy felélesztettük őket" - mondta a 29 esztendős játékos.

