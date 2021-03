Korszakváltás Torinóban: nemcsak Ronaldo távozhat a Juventustól

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülései szerint a Juventus tárgyalásokat folytat Cristiano Ronaldóval a távozásával kapcsolatban. Romano szerint nem csak a portugál távozhat a nyári átigazolási szezonban, hanem Aaron Ramsey is.

Az újságíró értesülései szerint a Juventus vezetősége készen áll arra, hogy nyártól újjáépítse a csapatát, ezért több kulcsjátékosától is megválna nyáron. Ronaldo jövőjét illetően már mi is találgattunk, a legfrissebb hírek szerint azonban nem csak ő, hanem Aaron Ramsey is távozhat.

Romano arról ír, hogy a portugál már meg is kezdte a tárgyalásokat Angelliékkel a jövőjét illetően.

A Juventus szeretné. ha a követlező években a De Ligt-McKennie- Chiesa tengely köré épülne a csapat magja - írja az talján transzferguru.