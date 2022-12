Kórházban ápolják a háromszoros világbajnok legendát

Néhány napja került kórházba, azóta bent tartják.

A brazilok egykori legendája, a 82 éves Pelé daganatos megbetegedésének kezelése óta gyakran jelentkezik kórházba orvosi vizsgálatokra. Most ez is történt, azonban a legendát bent kellett tartani az intézményben.

A napokban a brazil sajtó számolt be róla, hogy a háromszoros világbajnok Pelé kórházba került. A rémhírek elterjedése kapcsán a lánya, Kely Nascimento elárulta, hogy a gyógyszereit állítják be, ennél azonban úgy tűnik, hogy sajnos nagyobb a baj, mert a legendát azóta is bent kezelik.

Az Albert Einstein Klinika tájékoztatása szerint antibiotikummal kezelik Pelét felsőlégúti megbetegedése miatt, az egészségi állapota a kezelés hatására javul.

A brazilok 82 esztendős legendáját tavaly szeptember elején kellett megoperálni, melyet követően heteket töltött a kórházban, majd december elején került be ismét a klinikára, de állapota javult, így az elmúlt időszakban otthonában folytathatja a rehabilitációját, de különböző kivizsgálásokra még járnia kell.

Pelé annak idején 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben ünnepelhetett világbajnoki címet a brazil válogatott futballistájaként. A Seleção színeiben 92 találkozón 77 gólt szerzett.

