Korábbi vezetőedzője Mohamed Szalah védelmére kelt

Tovább fokozódik a bizonytalanság Mohamed Szalah jövőjével kapcsolatban, miután a Liverpool egyiptomi sztárja látványos nyilvános kifakadásával olajat öntött a tűzre az Arne Slottal való konfliktusában. A 33 éves támadó azonban most váratlan támogatót kapott – méghozzá attól az edzőtől, aki először bízott benne profiként.

Ivica Todorov, Szalah egykori mestere az El Mokawloonnál, határozottan kiállt egykori játékosa mellett, hangsúlyozva: nem érdemes elhamarkodott következtetéseket levonni.

„Jól ismerem Mo Szalah-t. Egy pillanatig sem kételkedem az elkötelezettségében, a munkamoráljában vagy az életvitelében” – nyilatkozta az Africa Footnak a szerb–francia szakember.

Todorov szerint minden kritikája ellenére Szalah továbbra is példamutató profi, de úgy véli, a Liverpoolnál már megingott a bizalom irányába.

„Remek játékos és nagyszerű profi. De telik az idő – 33 éves, és több mint nyolc éve szolgálja a Liverpoolt. Úgy érzem, Arne Slot már nem igazán hisz benne.”

A korábbi edző a klub döntéseit is megkérdőjelezte, különösen a csapat gyenge bajnoki szereplésének fényében.

„Nehéz lesz rendezni ezt a viszonyt. A Liverpool szenved a Premier League-ben. Nem értem, miért hagynak ki egy ekkora klasszist, amikor pont tőle kaphatnának segítséget.”

Todorov szerint a jövő ugyanakkor korántsem egyértelmű, hiszen kevés klub lehet opció a világklasszis számára.

„Nem sok csapat tudna magasabb fizetést adni neki, mint a Liverpool. A szaúdiak igen, de kérdés, akar-e egy olyan ligába menni, amely bár sokat fejlődött, még mindig messze elmarad az angol vagy a spanyol bajnokság színvonalától.”

