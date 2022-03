Korábbi válogatott játékos veszi át a ZTE irányítását

Sokakat váratlanul ért Waltner Róbert azonnali felmondása a zalaegerszegi labdarúgó csapatnál, egyes tudni vélik, hogy a szakember azért távozott, mert lényegében a klubvezetők eladták a csapat legértékesebb játékosait.

Most az is kiderült, hogy a szezon végéig Molnár Balázs, korábbi 14-szeres válogatott labdarúgó veszi majd át Waltner helyét a kispadon. Molnár nem lesz ismeretlen a zalaegerszegi szurkolóknak, korábban több mint 200 alkalommal lépett pályára a csapat színeiben, korábban pedig állt már edzőként is a ZTE alkalmazásában.

„Mivel a csapatnál jók az eredmények, illetve jó a csapategység is, ezért az volt a vezetőség elképzelése, hogy minél kevesebb változás történjen a csapat életében. Ezért a tulajdonos nem új edzőben gondolkodott, hanem abban, hogy a meglévő stáb vigye tovább a csapatot. Csak annyi változás történt, hogy ebbe a stábba beléptem megbízott vezetőedzőként. Engem, illetve az egész stábot ismeri a csapat, így pedig elérhetjük azt, hogy minden a legzökkenőmentesebben menjen tovább” – mondta el a klub honlapjának Molnár Balázs.