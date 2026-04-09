Több helyről is voltak érdeklődők

Konaté jelenlegi szerződése a szezon végén lejár, így más klubok január 1-je óta szabadon tárgyalhatnak a francia játékossal, sajtóértesülések szerint a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is érdeklődött iránta, a spanyol csapat fel is vette a kapcsolatot a játékos ügynökével tavaly novemberben.

Ennek ellenére alig volt jele annak, hogy a védő bármikor is közel állt volna a távozáshoz, a Liverpool pedig egy új, hosszú távú szerződéssel hálálja meg a hűséget – számolt be róla Fabrizio Romano hivatalos közösségi oldalán.

Magasabb fizetést kaphat

Konaté hamarosan alá is írja új szerződését, amely egy jelentős fizetésemelést is tartalmazni fog – írja a Liverpool újságírója, David Lynch a Substack oldalán, a tárgyalások a várakozások szerint nemsokára véget is érnek. A megállapodás alapján a 26 éves francia védő a jelenlegi, heti 150 ezer fontos fizetéséhez képest jelentősen többet fog a jövőben keresni.

Forrás: X,This is Anfield

