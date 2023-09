Komoly védelmi problémák Zalaegerszegen: "Senkónak szünetre van szüksége"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A múlt vasárnapi, Fehérvár elleni bajnoki három pontját gyakorlatilag kapusa hibái miatt bukta el a Zalaegerszeg, amire a klub két napon belül úgy reagált, hogy leigazolták a csapat nélküli Dombó Dávidot.

A cikk lejjebb folytatódik

A zalaiak jelenleg az NB I sereghajtói, ami egyértelműen a hátsó alakzat gyenge teljesítményének tudható be, hiszen 18 gólt kaptak 7 meccsen, Sallói István sportigazgató sem csupán Senkó Zsomborral elégedetlen.

Az MTK Budapest-Ferencváros bajnokin a hazai győzelem 4.75, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere pedig 1.72-szeres szorzóval fogadható. (x)



"Általában minden gólért a kapust teszik felelőssé, de kielemezve a szituációkat, nem hibázott többet, mint az előtte játszó védők. Pont ez okozza a problémát, mert ha mindig ugyanaz az egy játékos hibázna, akkor az könnyen orvosolható lenne, de nálunk valahogy minden meccsen más követi el az egyéni hibát és olyan passzban vagyunk amikor ezekből nagy százalékban gólt is kapunk. Egyébként egy 20 éves kapusról beszélünk, akinek tulajdonképpen nálunk kezdődött el a felnőtt pályafutása, mert az utánpótlásmeccseket, még ha az a Juventus is, nem számítjuk a felnőtt futballhoz. Nehéz helyzetben van, mivel a védelmünk rosszul teljesít és ehhez hozzájön még az ő rutintalansága, ami így együtt már komoly probléma" - nyilatkozta Sallói a csakfoci.hu-nak, hozzátéve, hogy a ZTE-nek tavasszal is katasztrófa volt a védekezése, pedig akkor összeszokottabb játékosok alkották.

Tavaly ősszel a kék-fehérek 16 meccsen 22 pontot gyűjtöttek, 25 gólt lőttek és csak 19-et kaptak, aztán tavasszal 13 találkozón már 7-19 volt a gólarányuk, s csak 9 pontot szereztek, ami Sallói szerint veszélybe is sodorta a bennmaradásukat.

A sportigazgató szerint az edzőváltás javulást hozott, de azóta is azon dolgozik az edzői stáb, hogy a hatékonyságot növelni tudják, ami javult is az új játékosok érkezésével, hiszen az utolsó két meccsen már 5 gólt szereztek, de még mindig sokat kapnak, így a feladat most, hogy a védekezést stabilizálják, az első számú kapus pozíciójában pedig Dombó érkezésével csere várható.

"Biztos, hogy most kicsit ápolni kell a lelkét. A kapusok valahol egyéni sportolók, akiket jellemzően sokkal többet kritizálnak, mint a mezőnyjátékosokat. De nem lehet egy emberre ráhúzni a kudarcot, biztos, hogy a védekezésünkön javítani kell. Megfelelő tapasztalatunk van már abban, hogy miként kell kezelni egy fiatal játékost, tudjuk, hogy ebben a korban még hullámzó lehet a teljesítmény. Egyáltalán nem bántuk meg, hogy nyáron szerződtettük, továbbra is bízunk benne, még akkor is, ha most éppen a fejlődése szempontjából egy kis szünetre van szüksége" - mondta Sallói, hozzátéve, hogy Senkót is megviselte a hétvégi mérkőzés.