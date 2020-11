Komoly személyi problémákkal utazhat Madridba a Bayern

A Bayernnek sokba került a Stuttgart elleni 3-1-es győzelem, ugyanis négy játékos sérülten fejezte be a svábok elleni találkozót.

A szombati bajnokin Boatenget, Tolissót és Hernandezt különböző okok miatt, kényszerűségből kellett lecserélni - rajtuk kívül a csereként beállt Javi Martínez is húzta a lábát, így az ő játékuk kérdéses a keddi, matracosok elleni találkozón.

Kimmich és Davies még nem épültek fel a sérülésükből, az Espanyol korábbi játékosa, Marc Roca pedig a Salzburg elleni kiállítás matt nem térhet vissza Spanyolországba.

Ha ez nem lenne elég, a Marseille-től érkező jobbhátvéd, Bouna Sarr is izomproblémákkal küzd, Niklas Süle pedig erőnléti okokból egy hónap után, csereként léphetett pályára, így ő sem 100 százalékos.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world