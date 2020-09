Koeman: nem az én kezemben van Messi sorsa

Ronald Koeman a vezetőedzője elmondta, célja, hogy olyan csapatot kreáljon ebből a Barcelonából, amelyben Lionel Messi megmutathatja, mire képes.

A holland szakember azután nyilatkozott, hogy a csapat argentin sztárja több alkalommal is kritikával illette a vezetőséget. Mint ismert Messi a kiesést követően távozását követelte a csapattól, ám ezt szerződése miatt nem tehette meg, ezt követően nyilvánosan kritizálta Bartomeu elnököt, illetve célzásokat tett Koeman felelősségére is, Suarez eligazolását illetően is.

Messi Suarez távozását követően azt mondta, hogy ő már semmin sem lepődik meg ami a klubnál történik.

„Persze, nem tudom, hogy mennyire lesznek nyugodtan a körülmények a csapatnál, Leo megjegyzései után, de amikor a kapitányunk arra szólít fel minket, hogy az új idényben egységesnek kell lennünk, az csak pozitívumot jelenthet”- utalt Messi legutóbbi nyilatkozatára Koeman, melyben azt mondta, hogy sajnálja, hogy ha hibázott a nyáron és az új idényben már egy egységes Barcelonát akar látni.

Koemant arról is kérdezték, hogy van-e valamilyen terve arra, hogy meggyőze a csapatkapitányt a maradásról.

„Nem hiszem, hogy ez a kérdés teljesen rám tartozik. Edzőként az a feladatom, hogy megtaláljam a csapatom számára a legjobb felállást és hogy a maximumot hozzam ki a játékosaimból, nem pedig az, hogy a szerződésükkel foglalkozzak.”

A Barcelona remekül kezdte az új idényt, hazai pályán 4-0-s győzelmet arattak a Villarreal csapata ellen. Csütörtökön a Celta Vigo ellen folytatják a bajnokságot.