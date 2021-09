Koeman: "Nem aggódom a jövőm miatt"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A hétközi, Bayern Münchentől elszenvedett sima, 3-0-ás vereség óta a spanyol sportsajtó egyre többet foglalkozik Ronald Koeman jövőjével.

A Barcelona holland mestere a hírek szerint nem Joan Laporta kedvence, ám a nyáron a pénzügyi gondok miatt nem tudták kirúgni, mert 12 millió eurós lelépési díjat kellene fizetniük a trénernek.

A hétfői, Granada elleni találkozó előtt sem csökkentek Koeman gondjai, már ami a bevethető játékosokat illeti, továbbra is hiányzik Ansu Fati, Agüero, Braithwaite és Dembelé is, ráadásul a Bayern ellen Pedri és Jordi Alba is megsérült.

A mérkőzést megelőző sajtótájékokztatón az újságírók természetesen az edző jövőjét is firtatták.

"Nem aggódom a jövőm miatt, a végén úgyis a klub és az elnök dönt. Tudom, hogy az eredmények számítanak, bízunk a győzelmekben, de még hosszú út áll előttünk. Remélem, minél több játékosom visszatér és bevethető lesz" - mondta Koeman.

