Kodro elárulta, miért igazolt a Ferencvároshoz!

Amint arról szombaton beszámoltunk, Kenan Kodro a Fehérvár FC-től a Ferencvároshoz szerződött.

A 30 esztendős bosnyák támadó a zöld-fehérek hivatalos honlapjának elárulta, mi vonzotta a bajnoki címvédőhöz.

"Minden nagyon gyorsan történt, jól érzem magam, boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy részese lehetek ennek a nagyszerű klubnak. Már az első benyomásaim is fantasztikusak, nagyon várom, hogy találkozhassak a társaimmal, a szakmai stábbal, az edzővel, mindenkivel, és hogy olyan gyorsan elkezdhessük a munkát, amilyen gyorsan csak lehet. Számomra ez egy nagy lehetőség, egy nagyszerű klubban, amely minden lehetséges címért harcol. Nagyon ambiciózus vagyok, és a klubnak is nagy céljai vannak, minden trófeáért harcba száll. Most itt vagyok, hogy segítsek elérni ezeket a célokat. Folytatnom kell azt, amiben a legjobb vagyok: segíteni a csapatot, keményen dolgozni. Azért vagyok itt, hogy gólokat lőjek, ez a legfontosabb, de először is a lehető legjobb módon segíteni a társakat. Továbbá, mint mondtam, segíteni a klubot, pályán és azon kívül is, hogy elérje a kitűzött céljait. Ha jönnek a gólok, a gólpasszok, az mind csak a ráadás" - nyilatkozta a frad.hu-nak Kodro, aki a szurkolókról is áradozott.

"Nagyszerű szurkolóink vannak, többször játszottam itt és még otthon is ellenük, tudom, hogy külföldre is kísérik a csapatot. Az egy nagyon jó dolog, ha a szurkolók követnek, buzdítanak, még idegenben is. Ez sokat jelent a csapatnak, érzed a támogatást ilyenkor is. Amikor játszottam a Groupama Arénában, az a labdarúgásnak egy teljesen más típusa volt" - mondta a támadó.