Megdöbbentő: a Fehérvár támadójával erősített a Ferencváros – HIVATALOS!

Elhagyja Székesfehérvárt a góllövőlistát vezető bosnyák csatár.

Igaznak bizonyultak szerb sajtóértesülések, miszerint a Fehérvár támadója, Kenan Kodro a januári átigazolási időszakban a Ferencvároshoz szerződik. A zöld-fehérek hivatalos oldalukon jelentették be a bosnyák válogatott támadó szerződtetését.

A 30 éves csatár 2021 nyara óta 88 mérkőzésen 44 gólig jutott a piros-kékek színeiben és több szezon óta a magyar bajnokság leggólerősebb támadóinak egyike.

Kodro pályafutása korábbi szakaszában Spanyolországban, Svájcban és Dániában is futballozott.

A Ferencváros hivatalos oldala így számolt be az átigazolásról:

Habib Maiga csütörtöki leigazolása után újabb érkezőről számolhatunk be, bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk színeiben folytatja ugyanis pályafutását az OTP Bank Liga góllövőlistáját 11 találattal vezető bosnyák támadó, Kenan Kodro! Az alábbiakban bemutatjuk a Fehérvár FC-től szerződtetett játékos eddigi útját.

Pályakép

Kenan Kodro 1993. augusztus 19-én született Spanyolországban, Donostia-San Sebastiánban. A bosnyák családból származó Kodro spanyol földön ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, az Antiguoko után a Real Sociedad ifjúsági csapata szerződtette őt 2010-ben. A baszkok U19-es és B-csapata után kölcsönben a CD Lagun Onak, majd 2014-től véglegesen az Osasuna volt Kodro pályafutásának következő állomása. Az Osasunánál Kodro 28 élvonalbeli mérkőzés mellett 52 másodosztályú meccsen kapott lehetőséget, majd 2017 júliusától 2018 februárjáig a német FSV Mainz játékosa lett. Németországból előbb a svájci Grasshoppershez, majd a dán FC Köbenhavn együtteséhez vezetett az útja, 2019. január 31-én a dánoktól igazolta át Kodrót a szintén spanyol első osztályú Athletic Bilbao. Három éve, 2021 januárjában újabb kölcsönadás következett, a Real Valladolid vitte el Kodrót, ám júniusban lejárt a kölcsönidőszak, ezt követően szerződtette a Fehérvár FC a bosnyák játékost.

A balszélsőként és csatárként is bevethető Kodro a fehérváriaknál az évek során 88 tétmérkőzésen 44 gólt szerzett, mindezek mellett pedig 9 gólpasszt is kiosztott. A 2023. augusztus 6-án lejátszott Fehérvár–FTC bajnokin kétszer is eredményes volt ellenünk, amikor 5-3-ra győztünk. Az aktuális szezonban ezen kívül betalált még a Puskás Akadémia, a Kisvárda, a DVTK, a Mezőkövesd és a Paks ellen is, 11 góljával a teljes liga legeredményesebb játékosa.

Legújabb labdarúgónk Bosznia-Hercegovina nemzeti csapatában eddig 15-ször léphetett pályára, két gólt szerzett. Címeres mezben 2017-ben debütált, számítottak rá a legutóbbi Eb-selejtezősorozatban is. A közelmúltban édesapja, Meho Kodro menesztése (a korábbi Barcelona-csatár volt a szövetségi kapitány) után viszont lemondta a válogatottságot.

Kodro érkezésével az OTP Bank Liga aktuális gólkirályát, Varga Barnabást és a jelenlegi legeredményesebb játékost is csapatunkban tudhatjuk.

Forrás: fradi.hu