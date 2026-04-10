Klopp is megszólalt Szalah jövőjével kapcsolatban

Érzelmes búcsúval tisztelgett az Anfield közönsége előtt a Jürgen Klopp, aki nem fukarkodott a dicsérettel a klub ikonja, Mohamed Szalah kapcsán sem. A BL-győztes német szakember szerint az „egyiptomi király” pályafutása egészen kivételes, és még közel a negyvenhez is meghatározó játékos lehet.

Klopp, aki hosszú éveken át irányította a Liverpoolt, hangsúlyozta: Szalah nemcsak a jelen, hanem a modern futball egyik legkülönlegesebb karaktere. A támadó jövő nyáron tölti be 34. életévét, de korábbi edzője szerint még hosszú évekig a legmagasabb szinten teljesíthet.

A klub hivatalos felületén megjelent podcastben – amelyben Peter Crouch volt a beszélgetőtárs – Klopp arra kérte a szurkolókat, hogy élvezzék ki az egyiptomi klasszis utolsó liverpooli hónapjait, hiszen egy korszak végéhez közelednek. A támadó nemrég jelentette be, hogy a jelenlegi, kilencedik szezonja lesz az utolsó a Vörösöknél. Ezzel egy rendkívül sikeres időszak zárul le: bajnoki cím, Bajnokok Ligája-győzelem, klubvilágbajnoki diadal, FA-kupa és két Ligakupa is szerepel a mérlegén.

Klopp külön kiemelte játékosa mentalitását és fejlődési képességét. Elmondása szerint Szalah megszállott módon dolgozott a befejezésein, még saját kertjében is kaput épített, ahol napi órákat töltött gyakorlással. Ugyanakkor a német szakember szerint Szalah játéka nemcsak a góljairól szól, hanem arról is, ahogyan helyzeteket teremt társainak, és mindig képes valami újat hozzátenni a játékához.

Klopp végül egyértelművé tette: véleménye szerint a világ futballja még hosszú ideig számolhat Szalahval.

„Most 33 éves, és még legalább öt-hat év van benne – ebben száz százalékig biztos vagyok” – zárta gondolatait Klopp.

