Klopp nem mérges a három bekapott gól miatt

Jürgen Klopp szerint nem szidhatja le nagyon csapata védekezését, hiszen győzelmükkel a "játék most kezdődik" az E csoportban.

Mo Salah kétszer, Sadio Mané és Andy Robertson egyszer-egyszer talált be Szoboszlaiék ellen az Anfielden, így a hazai csapat 4-3-ra nyerte a találkozót.

Az olasz együttese 0-0-ás döntetlent játszott a Genk vendégeként, így roppant izgalmas lehet a folytatás.

- Sokkal jobb tanulni a mérkőzések alatt, mintsem utána beszélni róla - fogalmazott a lefújást követően Klopp a BT Sport-nak.

- Úgy gondoltam, hogy kiválóan játszottunk az első 30 percben, majd a Salzburg rendszert váltott és elvesztettük a labdákat a pályán.

- Nem vagyok mérges. Láttam a csapatomat jól játszani és visszajönni a mérkőzésbe, valamint gyönyörű gólt lőni. Nem fontos hat vagy hét gólt szerezned.

A salzburgiak azért is büszkék lehetnek a teljesítményükre, mert mindössze a negyedik csapat lettek a történelemben, amelynek sikerült legalább 3 gólt szereznie az Anfielden európai kupamérkőzésen. Korábban ez csak a -nek, a Barcelonának és a Real Madridnak jött össze.

4 - FC Red Bull Salzburg became only the fourth team to score three goals away at Anfield in the UEFA Champions League (after , Chelsea and ), and the only one of those four to fail to win the game. Valiant. pic.twitter.com/XjkC32jyXo