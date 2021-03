Klopp: „Nem én leszek a német kapitány”

Ahogy Joachim Löw bejelentette, hogy távozik a német válogatott kispadjáról, elkezdődött a találgatás az utódlást illetően is. Sokak szerint az egyik legnagyobb esélyes Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere, aki a Leipzig elleni BL-találkozót felvezető sajtótájékoztatón meg is kapta az ezzel kapcsolatos kérdést.

„Nem, nem én leszek a német kapitány. Sem nyáron, sem utána. Jogi sok éven át végzett hihetetlen munkát a csapat mellett, talán nála hosszabb ideig senki sem töltötte be ezt a szerepet, de mindenképpen ő volt a legsikeresebb. Megértem, hogy az EB-győzelemmel szeretné lezárni a pályafutásának ezen szakaszát. Nekem amúgy is még él a szerződésem Liverpoolban. Ha aláírsz egy megállapodást, akkor azt megpróbálod betartani. Annak idején a Mainzhoz is ragaszkodtam, pedig sokan hívtak, több pénzért.”

Klopp érdemben arra a kérdésre sem válaszolt, hogy szerinte ki lesz Löw utódja, csak annyit mondott, hogy van idő kiválasztani.

Ezt követően beszélt a csapatáról is és a finoman szólva visszafogott teljesítményt is elemezte. Olyan a helyzet, mint az utolsó dortmundi szezonjában.

„Arra nem is akarok visszaemlékezni, csak ha rákérdeznek. Sajnos nem vagyunk valami jó helyzetben, de megpróbálunk kijönni belőle. A bajnokságban nem volt mindig bennünk elég lendület, de a BL-ben mindig van. A csoportkörből is kiváló játékkal jutottunk tovább és a lipcseiek elleni első meccsen is jól teljesítettünk. Szerencsére a korábbi eredmények nem befolyásolják a meccs eredményét. A Leipzig jó csapat, nem nagyon kell róluk mást mondani. Remek játékosok alkotják az együttest és kiváló edzőjük van. Nem tudom, hogy veszélyesebbek lesznek-e, mint az első meccsen. Most a félidőben vagyunk és elég régen vagyunk ebben a sportban, hogy tudjuk, még nem jutottunk tovább. Sok idő telt el az első meccs óta, így nehéz megmondani, hogy milyen taktikával készül az ellenfelünk. Egy biztos: nem akarjuk engedni, hogy irányítsanak.”