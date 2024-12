Kiváló osztályzatokkal értékelte Szoboszlai Man. City elleni teljesítményét az angol sajtó

Repkedtek a 8-as és 9-es osztályzatok!

Amint azt a múlt hétvégén megírtuk, a Liverpool 2-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Manchester City ellen az angol Premier League 13. fordulójában. Szoboszlai Dominik mind a 90 percet a pályán töltötte, s az angol lapok szerint is csapata egyik leghasznosabb labdarúgója volt.

Mohamed Szalah egy góllal és egy assziszttal vette ki a részét a Liverpool kétgólos győzelmében, azonban a magyar válogatott csapatkapitánya is előszeretettel lőtte meg a labdát, amelyek veszélyeztették Stefan Ortega kapuját. Amint azt a külföldi lapok is kiemelik, Szoboszlai nagy elánnal ment bele a párharcokba, amelyeket rendszerint meg is nyert. A liverpooli középpályás a mérkőzést követően Bogdán Ádámnak is elismerte: "Voltak lövéseim, igen, a gólhelyzet az nem rajtam múlt, de aztán Szalah megszerezte a saját gólját, 11 ponttal megyünk a City előtt."

Az Index pedig összeszedte, hogy milyen osztályzatokat is adtak a külföldi szaklapok Szoboszlai Dominik teljesítményére.

90min.com: 8,1. Csak Mohamed Szalah (8,3) kapott nála magasabb értéket!

Liverpool.com. 9. A városi honlap négy játékost emelt ki: Trent Alexander-Arnoldot és Joe Gomezt, akik sikeresen tértek vissza a csapatba, továbbá Cody Gakpót, valamint Szoboszlai Dominiket, akikben Arne Slot bízott, és ők meghálálták a bizalmat. Az egyéni értékelés így szólt: Szoboszlai meghatározta a mérkőzés tempóját a meccs elején néhány viharos megiramodásával és életerős kapura lövésével. Ha összehasonlítjuk riválisával, Curtis Jones is nagyszerű, de ma kiderült, miért kell Slotnak a magyar játékos ereje, lendülete, energiája egy ilyen rangadón. Szobo tényleg a meccs meghatározó embere volt.

Thisisanfield.com: 9. Szoboszlai kezdett, és nem Curtis Jones, ami a honlap szerint meglepő döntés volt Arne Slot vezetőedzőtől. Ezért nagy nyomás nehezedett a magyar játékosra, de őt ez nem feszélyezte. Nyomatékosította, hogy helye van a csapatban, meghatározó teljesítményt nyújtott, csillogtatta technikai tudását és fantasztikus fizikumát. Miközben a társak elfáradtak a második félidőre, ő nem lankadt, a mezőny egyik legjobb embere volt.

Givemesport.com: 8. Vezette a Liverpool presszingjét, és mindig előre próbálta megjátszani a labdát, a veszélyes területekre. Remek kulcspasszai voltak.

Inews.co.uk: 7. Elhalványult a második félidőre a remek első után. Továbbra is intelligens módon vállal kockázatot a passzjátékával, átadásai többször mennek társhoz, mint ellenfélhez.

Telegraph.co.uk: 8. Szoboszlai első 45 perce a legjobb félideje volt liverpooli mezben. Félelmetes energiaszint, hajszálpontos passzok. Kombinációi Alexander-Arnolddal és Szalahhal kiváltképp hatékonyak voltak.

Express.co.uk: 9. Kulcsszerepe volt a pálya közepén fizikumával, erejével. Ő kontrollálta a játékot, alakította át a védekezést támadásokká, majd vezette csapatát a támadóharmadba. A lap szerint Szalahhal és Van Dijkkal együtt ő volt a mezőny legjobbja.

Goal.com/en: Úgy kezdte a meccset, mintha rugók lettek volna a futballcsukájába szerelve. Átadásai pontosak voltak, a tizenhatosra belőtt labdái állandó gólveszélyt jelentettek. Mindvégig rémületben tartotta a Cityt.

Liverpoolecho.co.uk: 9. Ő szabta a fazont, a meccs tempóját, vezette a letámadást, elcsípte a City passzait. Gyorsan és pontosan passzolt, sőt néhányszor még kapura is lőtt. A második félidőben nehezebb volt a dolga, de még akkor is ő futotta a legtöbbet.

Sportsdunia.com: 8. Szoboszlainak négy kulcspassza volt, továbbá egy pontos keresztlabdája. Megnyert négy párharcot, és volt egy labdaszerzése is.