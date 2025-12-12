Kiszivárgott Robbie Keane érzelemdús öltözői beszéde a Fradi újabb győzelme után

Mint korábban megírtuk, a Ferencváros csütörtöki győzelmével bebiztosította a továbbjutását az Európa Ligában, amelyet követően Robbie Keane vezetőedző érzelmekkel teli beszédet mondott játékosainak az öltözőben - derült ki a Ferencváros Facebook-oldalára feltöltött videóból.

Az ír edző kiemelte játékosai elképesztő teljesítményét, hogy nem álltak meg az első perctől az utolsóig és végig dominálták a mérkőzést a skótok ellen. Fontosnak tartotta, hogy még a szünet előtt sikerült az egyenlítés, így a Rangers pánikban jött vissza a második félidőre, ahol Keane szerint már esélye sem volt az ellenfélnek.

”Nagy csapatokkal játszottunk, és még mindig veretlenek vagyunk! Elértetek már valamit, legyetek büszkék magatokra! Szép volt!” - zárta öltözői beszédét a magyar csapat edzője.

Az FTC 14 ponttal az alapszakasz 6. helyén áll két fordulóval a vége előtt, és jó esély van arra is, hogy a főtábla legjobb 8 csapata között végezzen és egyenes ágon bejusson nyolcaddöntőbe. A hátralévő két mérkőzésen a görög Panathinaikosz és az angol Nottingham Forest lesz az ellenfele a zöld-fehéreknek.

