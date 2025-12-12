Robbie Keanenemzetisport.hu
GOAL

Kiszivárgott Robbie Keane érzelemdús öltözői beszéde a Fradi újabb győzelme után

A Ferencváros edzője érzelmes beszédet intézett játékosaihoz a Rangers elleni EL győzelem után.

Mint korábban megírtuk, a Ferencváros csütörtöki győzelmével bebiztosította a továbbjutását az Európa Ligában, amelyet követően Robbie Keane vezetőedző érzelmekkel teli beszédet mondott játékosainak az öltözőben - derült ki a Ferencváros Facebook-oldalára feltöltött videóból.

Az ír edző kiemelte játékosai elképesztő teljesítményét, hogy nem álltak meg az első perctől az utolsóig és végig dominálták a mérkőzést a skótok ellen. Fontosnak tartotta, hogy még a szünet előtt sikerült az egyenlítés, így a Rangers pánikban jött vissza a második félidőre, ahol Keane szerint már esélye sem volt az ellenfélnek.

Nagy csapatokkal játszottunk, és még mindig veretlenek vagyunk! Elértetek már valamit, legyetek büszkék magatokra! Szép volt!” - zárta öltözői beszédét a magyar csapat edzője.

Az FTC 14 ponttal az alapszakasz 6. helyén áll két fordulóval a vége előtt, és jó esély van arra is, hogy a főtábla legjobb 8 csapata között végezzen és egyenes ágon bejusson nyolcaddöntőbe. A hátralévő két mérkőzésen a görög Panathinaikosz és az angol Nottingham Forest lesz az ellenfele a zöld-fehéreknek.

OTP Bank Liga NB I
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Debrecen crest
Debrecen
DEB
@stansportfc

Sound ON and UP for this 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 post-game dressing room speech from Robbie Keane 🗣️😍 His Ferencvaros side knocked off Rangers and remain unbeaten in the Europa League! ↳ UEFA Europa League. Live & Exclusive on Stan Sport. #StanSportAU #UEL #RobbieKeane

♬ original sound - Stan Sport Football - Stan Sport Football

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0