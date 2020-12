Kisvárda–Újpest: Predrag Rogan állása is a tét

Kisvárdán lép pályára az Újpest kedden este és a meccsnek komoly tétje van, mert a hírek szerint, ha a lila-fehérek kikapnak, akkor Predrag Rogan vezetőedző állása veszélybe kerül.

Nézzük először a pontokat. Mivel ebben a fordulóban egymás ellen játszik a tabella utolsó két helyezettje, vagyis lesz egy – találkozó, amelyen vélhetően az egyik, de lehet, hogy mindkét csapat pontot szerez, az Újpest veresége esetén biztosan kieső helyre kerül.

Ez nyilván önmagában is elég nehéz helyzet, de információink szerint ennél is komolyabb a tét a lila-fehéreknek. A klubhoz közel álló források szerint Roderick Duchatelet tulajdonos ultimátumot adott Predrag Rogan vezetőedzőnek és amennyiben a csapat nem teljesít megfelelően az előttünk álló két mérkőzésen – , Honvéd –, akkor elköszönnek a szakvezetőtől.

A lila-fehérek számára sorsdöntő meccsek következnek, hiszen a várdai kirándulás után a Honvédot, vagyis egy közvetlen riválisát fogadja a csapat, amely legutóbb október 17-én, a ellen nyert utoljára. Azóta hat meccsen maradt nyeretlen, de ebben a sorozatban szerepel a Diósgyőr elleni „vereség” is, amelyet a szövetség állapított meg, mert a csapat a koronavírus-fertőzések miatt nem tudott kiállni a miskolci meccsre. Ezzel együtt is a Újpest kapta a legtöbb gólt a mezőnyben – még a DVTK elleni három nélkül is – és szerezte a legkevesebb találatot a tizenkét csapat közül.

Az Újpestnek még egy meccse van hátra a fentieken kívül ebben az évben: december 23-án a ZTE-t fogadják. Hogy aztán a karácsony mit hoz a csapatnak azt egyelőre nem tudni, de kedden este nyolc körül okosabbak leszünk.