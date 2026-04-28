A szabolcsi klub honlapján közölte, hogy a csapathoz egyaránt 2023-ban érkezett két futballista a keddi edzést követően elbúcsúzott társaitól.

„A kialakult bizonytalan helyzetben nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani a két játékos elé, és figyelembe véve az érdemeiket, a klubért tett szolgálataikat, saját kezükbe adtuk a sorsuk alakítását, és már idő előtt elkezdhetik építeni a jövőjüket. A hátralévő két mérkőzésen elsősorban azok kapnak lehetőséget, akiknek nem jár le a szerződésük, és távlatilag is gondolkodhatunk a megtartásukban"

– idézte a honlap Révész Attila sportigazgató-vezetőedző.

Jovicsics 2023. januárjában csatlakozott az együtteshez, melyben 62 élvonalbeli és 21-es NB II-es, illetve nyolc Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.

Cipetics 2023 nyarán igazolt Kisvárdára, és 59 NB I-es és 29 NB II-es bajnokin játszott, a Magyar Kupában pedig kilenc alkalommal szerepelt.

A cikk emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi két bajnokin ők viselték a csapatkapitányi karszalagot, Cipetic az MTK, Jovicic a Diósgyőr ellen vezette ki a társait a bevonuláskor. Előbbi játékos négy, utóbbi tíz élvonalbeli bajnokin látta el ezt a tisztséget.

A Kisvárda jelenleg a nyolcadik helyen áll a Fizz Ligában.

