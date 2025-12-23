Kikapott a Ferencváros Európa-liga-ellenfele és a BL-ben szereplő csapat is

A Fulham a mexikói Raúl Jímenez tizenegyesével hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nottingham Forest csapatát az angol labdarúgó Premier League 17. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. Sikerükkel a londoniak a 13. helyre léptek előre, míg a Nottingham - amely január 29-én fogadja majd az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárost - egy pozícióra van a kiesőhelyektől, és a 17.

Ami a La Ligát illeti, az Espanyol 2-1-re nyert az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának hétfő esti mérkőzésén. A vendégeknek ez volt sorozatban az ötödik győzelmük a La Ligában, amelyben így megerősítették ötödik helyüket.

Arról, hogy a Napoli legyőzte a Bolognát az Olasz Szuperkupa döntőjében, ITT olvashatsz! Arról pedig, hogy a sikert követően Rasmus Höjlund hogyan értékelte a Manchester Unitedtől való távozását, ebben a cikkben olvashatsz.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.