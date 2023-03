Kiderült, hogy Lőw Zsolt követi-e Tuchelt a Bayernhez

A szombati sajtótájékoztatón fedte fel stábtagjait a bajorok új mestere.

A Bayern München pénteken nevezte ki Thomas Tuchelt új vezetőedzőjének Julian Nagelsmann helyére, szombaton pedig a bemutató sajtótájékoztatóját is megtartották.

"Az edző egyben ember is. Két évig dolgoztunk együtt Juliannal, kitűnő edző és mindig jól kijöttünk emberileg és munka szempontjából is. Azonban nekünk kötelességünk sikereket elérni és nem értettük, miért vannak ekkora ingadozások a csapat teljesítményében… A Bundesligában tíz mérkőzésből ötöt megnyertünk, hármat döntetlenre hoztunk és kettőt elveszítettünk, ez számunkra nem megfelelő, ezért meg kellett hoznunk ezt a döntést. Úgy gondoljuk, hogy az idei szezonra – és a következő szezonra is – kitűzött céljaink veszélyben vannak, meghoztuk a döntést. A lényeg, hogy ez nagyon megfontolt volt, ez egy folyamat volt, nem pedig érzelmi reakció" - fogalmazott Oliver Kahn, a klub vezérigazgatója.

“Ez volt a legnehezebb döntés, mióta a Bayern München igazgatóságának a tagja vagyok. Juliannel az első naptól fogva nyitott, bizalmi, baráti kapcsolatom volt. Sajnálom, hogy elválnak az útjaink, de miután alaposan megvizsgáltuk csapatunk sportági fejlődését, a szezon második felének eddigi alakulása fényében úgy látjuk, hogy ez volt a legjobb döntés. Nagyon hálás vagyok Juliannak azért, amit a Bayernért tett, és minden jót kívánok neki” – mondta Hasan Salihamidzic sportigazgató az edzőváltásról.

„Meggyőződésem, hogy megtiszteltetés és kitüntetés, hogy az FC Bayern megkeresett. Kifejezett köszönetemet fejezem ki a belém vetett bizalomért Oliver Kahnnak, Hasan Salihamidžićnak, Herbert Hainernek és Uli Hoenessnek. Amikor egy ideig külföldön dolgozol, még inkább tudatában vagy az FC Bayern jelentőségének. A klub DNS-e az elkötelezettségről szól, a Bayern a győzelemről szól. A csapat Európa egyik legtehetségesebb és legjobb csapata, nagyon várom már, hogy ezzel a kerettel dolgozhassak. Ezekkel a játékosokkal minden trófeáért versenyben vagyunk, ez egyben nagy elkötelezettséget is jelent. Személyes vágyam is, hogy a családom közelében dolgozhassak. Sok oka volt annak, hogy ilyen gyorsan elkötelezzem magam” - mondta Tuchel.

„Az edzői csapatom sem volt felkészülve a hirtelen jövő kihívásra, hálával tartozom nekik és a családjaiknak a rugalmasságért Arno Mitchels és Lőw Zsolt segíti majd a munkám, velük tíz éve dolgozom együtt. Reméljük, hogy Anthony Barry is csatlakozhat hozzánk, őt jelenleg szerződés köti a Chelsea-hez" - erősítette meg a szakember.

Lőw Zsolt korábban a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is segítette Tuchel munkáját.

