Hivatalos: kirúgta Nagelsmannt a Bayern, Tuchel az új edző!

Nincs több kérdés!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amint azt a nemzetközi sajtó csütörtökön már megszellőztette, mostanra hivatalossá vált: a Bayern München azonnal hatállyal menesztette Julian Nagelsmann vezetőedzőt, egyúttal bejelentette, hogy a csapat irányítását Thomas Tuchel veszi át.

A 49 esztendős német szakember 2025-ig szóló szerződést írt alá a bajorokkal, azt egyelőre nem tudni, hogy Lőw Zsolt is csatlakozik-e a stábhoz.

"Amikor 2021 nyarán szerződtettük Julian Nagelsmannt az FC Bayernhez, meg voltunk győződve arról, hogy hosszú távon együtt fogunk dolgozni vele – és ez is volt mindannyiunk célja ezidáig. Julian egyetértett a törekvésünkben, hogy sikeres és vonzó futballt játsszunk, de rájöttünk, hogy a csapat - a tavalyi bajnoki cím ellenére - egyre ritkábban mutatja ezt meg. A világbajnokság után egyre kevésbé játszottunk eredményesen és attraktívan, az erős teljesítményingadozások bizonytalanná tették a célok elérését ebben a szezonban, és hosszú távon is, ezért reagáltunk most. A magam és az FC Bayern nevében is szeretnék köszönetet mondani Juliannak és a stábjának, sok szerencsét kívánok a jövőben" - nyilatkozta Oliver Kahn, az igazgatóság elnöke.

"Ez volt a legnehezebb döntésem, amióta sportigazgató lettem a Bayern Münchennél. Juliannal az első naptól fogva nyitott, bizalmi, baráti kapcsolatom volt, sajnálom a szakítást. De miután alaposan megvizsgáltuk a csapat teljesítményét, közösen úgy döntöttünk, hogy elengedjük őt. Nagyon hálás vagyok Juliannak azért, amit az FC Bayernért tett, és minden jót kívánok neki" - tette hozzá Hasan Salihamidzic.

Nagelsmann 2021 nyarán vette át a Bayern irányítását, egy bajnoki címét és két Német Szuperkupát nyert.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern München-Borussia Dortmund rangadón a hazai győzelem 1.52, a döntetlen 5.00, a vendég siker 5.20-szoros szorzóval fogadható.(x)