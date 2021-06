Ausztriában már mindent megnyert, Németországban is sikeres volt, most Magyarországon kell bizonyítania.

Peter Stöger 1966. április 11-én született Bécsben, 19 évesen írta alá szerződését a Favoritner AC-val, de ebben a csapatban mindössze nyolc meccsen szerepelt a középpályás. A kereskedelmi képzettséggel is rendelkező játékos ezt követően játszott még az SK Vorwärts Steyr és a First Vienna FC színeiben majd 1988-ban az Austria Wien játékosa lett. Pont elkerülték egymást Nyilasi Tiborral, a Ferencváros legendájával, ám a zöld-fehérek új vezetőedzője így is szép emlékeket őriz a magyar futballistáról.

Stöger lila-fehérben volt a legsikeresebb, hiszen három bajnoki címet és ugyanennyi kupát nyert a csapattal és időközben bemutatkozott a válogatottban is, amelyben összesen 65 alkalommal lépett pályára. 1994-ben az FC Tirolhoz szerződött, majd az Austria legfpbb riválisához a Rapid Wienhez igazolt. A zöld-fehérekkel előbb bajnoki címet nyert, majd 1996-ban bejutott a csapattal a Kupagyőztesek Európakupájának döntőjébe, ahol a PSG ellen 1–0-ra kikapott a csapata.

1997-ben elhagyta a Rapidot, majd egy LASK után visszatért az Austria Wienhez, majd két év után jött az Admira Wacker, végül pedig a második ligában szereplő SC Untersiebenbrunn és 2004-ben befejezte a pályafutását.

Edzőként maradhatott volna utolsó csapatánál, de a bizonytalan anyagi helyzet miatt nem fogadta el a klub ajánlatát, hanem inkább az Austria amatőrjei mellett kezdett dolgozni, majd némi meglepetésre 2005 májusában kinevezték az első csapat vezetőedzőjének és a csapattal néhány héttel később megnyerte az osztrák kupát – 3–1-re győzte a lila-fehér együttes a Rapidot. Ugyanakkor Stöger még ebben az évben újra váltott és a kispad helyett az irodát választotta, ő lett a bécsi klub sportigazgatója.

2006-ban azonban a gyenge szereplés miatt tőle is elköszönt az Austria és 2007-ben a First Vienna FC sportigazgatója és edzője lett, fel is jutott a csapat a második ligába, de 2010-ben Stöger elvállalta a Grazer AK vezetőedzői megbízását. 2011-ben közös megegyezéssel szerződést bontottak, mert a SC Wiener Neustadt elcsábította a szakembert, de Bécsújhelyen is csak egy évet töltött, mert ismét az Austria Wien alkalmazásába állt. 2013-ban osztrák pontrekorddal nyert bajnoki címet az együttessel, de távozott is Bécsből, mert a hírek szerint a Köln 700 ezer eurót fizetett érte, valamint felajánlotta, hogy a két csapat közti barátságos mérkőzés bevételét is átadja az Austria Wien-nek.

Az 1. FC Köln az első közös évben feljutott a Bundesliga élvonalába, majd megszilárdította helyét az élvonalban, így 2016 januárjában 2020-ig hosszabbítottak a szakemberrel. A következő szezon végén pedig 25 év után ismét olyan helyen végzett a csapat, amelynek köszönhetően nemzetközi kupában indulhatott.

Ez egy kicsit talán sok is volt az együttesnek, mert a bajnokságban nem szerepelt fényesen, így decemberben elválltak a szakembertől.

Egy héttel később viszont már a Dortmund edzője volt és csúcsot ért el: korábban egyetlen szakvezető sem maradt veretlen az első tíz meccsén, de Stögerrel öt győzelem mellé, öt döntetlen került a mérlegbe. A szezon végén negyedik lett a BVB, de ennek ellenére sem hosszabbítottak vele szerződést.

2019-ben aztán a szakember visszatért az Austria Wienhez, ahol sportigazgatóként számítottak rá, majd 2020-ban újra ő lett a vezetőedző. Mindkét szezonban az alsóházi rájátszásban szerepelt a csapat, amely idén ennek ellenére is kvalifikálta magát a Konferencia Ligába, vagyis elérte a nemzetközi indulást.

Stögert szombaton nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének. A klub sorozatban három bajnoki címet nyert, előbb az Európa-liga, majd a BL-csoportkörébe is bejutott, vagyis nagy fába vágja a fejszéjét az osztrák szakember.

Mindenesetre arra számíthatunk, hogy nyilatkozataival szinesíti majd a magyar NB I-et, hiszen 2016-ban díjat kapott Németországban az egyik nyilatkozatáért, amelyben a partjelzőt bírálta: „Felajánlottam neki a szemüvegem, mert nem látta jól a helyzetet.”

A humor folyamatosan jelen van az életében, hiszen immár több mint két évtizede Ulrike Kriegler műsorvezető, komika a felesége.

