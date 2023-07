Ketyeg az óra, Mbappé időhúzása súlyos milliókba kerülhet a PSG-nek

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kylian Mbappé 2022 nyarán új szerződést kötött a Paris Saint-Germainnel, de már kevesebb, mint 12 hónap van hátra belőle. A francia válogatott támadó kijelentette, hogy kitölti a 2024 júniusáig tartó szerződését, azonban nem kíván újabbat aláírni.

A PSG-Lorient bajnokin a hazai győzelem 1.16, a döntetlen 8.00, a vendég siker 14.00-szeres szorzóval fogadható. (x)

A PSG-nek gyorsan kell cselekednie, hiszen még idén nyáron tudja értékesíteni világbajnok támadóját. A párizsi klub értesülései szerint Mbappé már megegyezett a Real Madriddal és jövő nyáron ingyen érkezik a spanyol fővárosba. Nasszer bin Ganim al-Helaifi, a PSG katari elnöke, hogy megakadályozza a transzfert elfogadta az Al-Ahli 300 millió eurós ajánlatát és kész eladni Szaúd-Arábiába 24 éves játékosát. A francia játékos reakciói alapján nem valószínű, hogy a Közel-Keletre költözne a következő években.

Sőt a PSG-t az ügylet létrejöttének dátuma is korlátozza, hiszen a tavaly aláírt kontraktusban 60 millió eurós hűségbónuszt is belefoglaltak. A dokumentum szerint amennyiben Mbappé 2023. augusztus első napján is a francia bajnok labdarúgója, a PSG-nek ki kell fizetni az említett összeget.

A francia támadót nem vitte magával Luis Enrique vezetőedző a PSG előszezonjának helyszíneire, a világbajnok otthon, egyénileg készül a következő szezonra. Azt viszont továbbra sem lehet tudni, hogy hol tűnik majd fel Mbappé.