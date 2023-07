Felrobbantaná az átigazolási piacot az Al Hilal: 300 millió eurót ajánlanak Mbappéért!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kylian Mbappé jövője igen bizonytalan: a játékos nem hosszabbítja meg a 2024 nyarán lejáró szerződését, a Paris Saint-Germain továbbra is magához láncolná, de amennyiben nem tudja meggyőzni a játékost az átigazolási piacra dobja őt.

Nem szeretné elengedni a világ jelenleg egyik legdrágább és legtehetségesebb labdarúgóját a PSG. 2018 nyarán 180 millió euróért szerezték meg az AS Monacotól a 24 esztendős francia világbajnokot. Mbappé álma azonban a Real Madrid volt, gyermekkorában minden poszteren a királyiak sztrájai voltak láthatóak. Legnagyobb ideálja pedig a blankók legendája, Cristiano Ronaldo volt.

Tavaly, amikor lehetősége nyílt volna eligazolni a Santiago Bernabeuba végül elutasította Florentino Pérez ajánlatát és szerződést hosszabbított a párizsi alakulattal. Sokak szerint a pénzt választotta az álmai helyett.

Mbappé azonban csak két évre kötelezte el magát a PSG-vel, így újra felmerül a kérdés, hogy vajon marad-e vagy busás összegért értékesíti Nasser Al-Khelaifi klubtulaj. A Real Madrid kivárt volna jövő nyárig, hogy ingyen érkezzen hozzájuk a támadó, azonban a PSG-t sürgeti az idő, hogy eladják Mbappét.

Rengeteg labdarúgó távozott már Szaúd-Arábiába a nyáron, azonban most bombát robbantana az Al Hilal. A szaúdi klub Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić és Kalidou Koulibaly után szerződtetné a 24 éves támadót, méghozzá világrekordot jelentő 300 millió euróért, írta meg Fabrizio Romano.

Az újságíró állítása szerint jelenleg nincs tárgyalás a játékos oldaláról, mivel a különböző források úgy vélik, Kylian Mbappé Európában szeretne maradni. A Paris Saint-Germain meg van győződve arról, hogy a támadó már megállapodott a Real Madridhoz való csatlakozásról. Mbappé továbbra is eladó és értékesíthető az átigazolási piacon – a PSG arra számít, hogy hamarosan más klubok is licitálnak, akár a Real is.

A jelenlegi átigazolási rekordot Neymar tartja akiért a PSG fizetett ki 222 millió eurót 2017-ben az FC Barcelonának.