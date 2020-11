Kétgólos hátrányból fordított a Monaco a forduló rangadóján

Niko Kovac és a Monaco véget vetett Thomas Tuchel és a nyolcmeccs óta tartó győzelmi szériájának a francia Ligue 1-ben - pedig a fővárosiak Mbappé góljával 2-0-ra is vezettek és csereként pályára léphetett Neymar is.

A két edző legutóbb a német bajnokságban csapott össze: 2016/17-ben Tuchel 3-1-re verte az akkor még az Eintracht Frankfurtot irányító Niko Kovac csapatát. - ezúttal a horvát edző jött ki győztesen a két edző különmeccséből.

Pedig magabiztosan kezdett a vendégként fellépó Párizs: Di Maria passzát Mbappé a 25. percben értékesítette, 12 perccel később büntetőből is betalált a Monaco-nevelésű játékos. Itt sem álltak meg, de pechjük volt: A félidő előtti utolső öt percben további két gólt szereztek, érvénytelenül: Moise Kean és Kylian Mbappé lesről vették be Mannone kapuját.

A PSG végleg eldönthette volna a meccset, de Kovac csapata - részben Fabregas becserélése miatt is, de visszajött: Volland két kihagyott helyzet után az 52. percben szépített, a 65.-ben pedig egyenlíteni tudott. Ebben a szakaszban hiába állt be Neymar, a vendégek elveszítették a játék feletti uralmukat, a Monaco pedig felbátorodott. Az agilis Diallót nem is tudták szabályosan feltartani, egy 16-oson belüli, piroslapot érő szabálytalanság következtében Fabregas a 84. percben büntetőből megfordította a meccset.

A tízemberrel játszó PSG nem tudott már visszatérni és elveszítette a keddi, Lipcse elleni főpróbát.

A játéknap másik pénteki mérkőzésén Ben Arfa góljával a Bordeaux 1-0-ra győzte le a Rennes csapatát idegenben.