Két játékosról is tárgyal a Chelsea és a Napoli, de csereüzletről szó sem lehet

Egyelőre stagnál a helyzet, de a tárgyalások a háttérben folytatódnak.

A Chelsea túl akar adni Romelu Lukakun, Victor Osimhen elvágyódik a Napolitól. Könnyű üzletnek csereüzlet is létrejöhetne, azonban a klubok nem gondolkodnak ilyen forgatókönyvben.

A Napoli sportigazgatója, Giovanni Manna egy héttel ezelőtt megerősítette, hogy Victor Osimhen benyújtotta átigazolási kérelmét. A Chelsea élénken érdeklődik a nigériai csatár iránt, viszont nem szeretné kifizetni a Napoli által kért 130 millió eurót - amely miatt a Paris Saint-Germain is elállt az üzlettől, annak ellenére, hogy a játékossal már mindenben megegyeztek. A londoni kékek abban reménykedtek, hogy Osimhent kezdetben kölcsönszerződéssel sikerül megszerezni. Azonban a csatár képviselői jelenleg nem szívesen foglalkoznak olyan megállapodással, amely nem tartalmazza a Napoli végleges elhagyásának garanciáját, sőt a játékos ügynöke is felszólalt az álhírek terjesztése ellen. A Chelsea malmára hajthatja a vizet, hogy a Napoli vezetőedzője, Antonio Conte nagyon szeretné Osimhent Romelu Lukakuval pótolni.

Fabrizio Romano legújabb információi szerint a Napoli már hajlik arra, hogy akár kölcsönben is, de megváljon a 25 éves csatártól. Viszont a játékos igényei továbbra is ugyanazok: nem lehet szó kölcsönről és a fizetési igényét sem adja lejjebb.

Az olasz transzferguru azt is megjegyezte, hogy a Chelsea továbbra is szeretne továbbadni Romelu Lukakun, akivel a Napoli már korábban megegyezett minden személyes feltételben. Habár továbbra is fennáll annak az esélye, hogy a két játékos pont ellentétes irányban vált klubot, a két átigazolást nem egy üzlet keretében tárgyalják az érintett egyesületek.

Osimhen az előző szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 17 gólt szerzett. Előtte, 2022/23-ban azonban 31-szer talált be a bajnoki mérkőzéseken, ezzel az olasz élvonal gólkirálya lett.

Ami Lukakut illeti, 2021 nyarán 97,5 millió fontért igazolt vissza a Chelsea-hez az Intertől. Abban a szezonban mindössze 15 gólt szerzett, ezért a Kékek a következő két évben kölcsönadták, előbb a milánói kék-feketéknek, majd az AS Romának. Az előbbi csapatban 14, az utóbbiban pedig 21 gólt jegyzett a belga válogatott támadó.